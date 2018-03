Inscrições para estágio na UNESCO abertas até 13 de Abril

Os interessados na edição deste ano do Projecto de Estágio na UNESCO têm até ao dia 13 de Abril para se inscreverem. Os candidatos admitidos serão financiados pelo Governo para se deslocarem à sede, às delegações ou às instituições subordinadas à UNESCO para o estágio. As vagas de estágio para este ano contemplam as áreas das Ciências Sociais e Humanas, Inovação da Ciência e Tecnologia, Recursos Humanos, Desenvolvimento da Ciência e Cultura, Programa de Combate à Pobreza Juvenil e Desenvolvimento Sustentável. Os estágios decorrem nos Camarões, Moçambique, Uruguai, Costa Rica e Peru, com a duração de 6 a 12 meses. O programa destina-se a portadores de Bilhete de Identidade de Residente Permanente de Macau com qualificações profissionais ao nível do ensino superior (licenciatura ou grau académico mais elevado). O Governo concederá aos estagiários um subsídio de transporte de ida e volta, entre Macau e o local do estágio, seguro e apoio financeiro para o subsídio de subsistência no valor de 12.000 patacas por mês.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...