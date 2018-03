Inscrições em Concurso para Jovens Músicos abre em Abril

O Instituto Cultural (IC) está a promover o 36° Concurso para Jovens Músicos de Macau, entre 23 de Junho e 15 de Julho. Os interessados podem inscrever-se entre os dias 4 e 15 de Abril. Esta edição do Concurso para Jovens Músicos de Macau é dedicada aos instrumentos chineses e ocidentais e à música vocal e inclui um total de 95 categorias, divididas em nível elementar, intermédio e avançado. Os participantes devem ter nascido em ou após 1997, para as categorias de instrumentos, e 1993, para as categorias de música vocal. Para cada prova serão atribuídos um primeiro, segundo e terceiro prémios, bem como um Prémio de Distinção e o de Mérito. Os vencedores do primeiro prémio em cada prova em todas as categorias ou os concorrentes que tenham sido propostos pelo júri, terão a oportunidade de participar na ‘grand final’. Os vencedores do primeiro prémio em cada prova na categoria para solo irão competir pelos lugares de campeão, vice-campeão e segundo vice-campeão de melhor actuação a solo na ‘grand final especial’, enquanto os vencedores do primeiro prémio em cada prova na categoria de agrupamento irão competir pelo prémio de melhor actuação para agrupamento. Por sua vez, o prémio Instituto Cultural (bolsa de estudos) será atribuído ao campeão da categoria a solo do nível avançado na ‘grand final especial’.

