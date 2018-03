O embaixador do Brasil em Pequim defendeu ontem que, na questão do investimento, o problema não é a falta de liquidez, mas sim de bons projectos. Marcus Caramuru de Paiva respondia, deste modo, a algumas críticas apontadas ao Fundo para a Cooperação e Desenvolvimento e ao seu difícil acesso por parte de algumas empresas.

Catarina Vila Nova

“O acesso aos recursos depende de projectos bem elaborados, de qualidade. Há uma abundância de liquidez no mundo para financiar projectos. O difícil é encontrar bons projectos”. A afirmação é de Marcos Caramuru de Paiva, embaixador do Brasil em Pequim, em resposta às críticas que apontam para um difícil acesso ao Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento. Para o diplomata, a questão do financiamento “é uma via de duas mãos”: “O recurso tem que existir, mas os projectos obviamente têm que ser projectos de qualidade. Nós não estamos falando em assistência de desenvolvimento, estamos falando de investimento”, sublinhou Marcus Caramuru de Paiva, em declarações aos jornalistas, à margem da 13ª reunião ordinária do Secretariado Permanente do Fórum Macau.

Segundo revelou ontem o embaixador, os dois projectos de empresas brasileiras financiados pelo Fundo para a Cooperação e Desenvolvimento surgiram na sequência da visita dos seus gestores ao Brasil. “Nem sempre esses financiamentos se dão porque as empresas brasileiras buscam. Muitas vezes se dão porque os gestores dos fundos vão à cata de projectos de boa qualidade como foi o caso desses dois projectos”, explicou o diplomata. Um desses projectos, na área da energia solar, requeria um investimento de 200 milhões de dólares norte-americanos e recebeu, da parte do fundo, 20 milhões. O outro dizia respeito a uma participação minoritária numa central hidroeléctrica.

Marcus Caramuru de Paiva vê o mercado do Brasil como “um mercado de natural atractividade para os fundos de investimento chinês”. Desde logo, devido à dimensão da sua economia mas também pelas suas necessidades de investimento, sobretudo na área das infra-estruturas, serem “muito grandes”. “De alguma forma, nós temos condições de apresentar projectos que valem a pena ser financiados e os gestores, por sua vez, precisam de alocar os seus recursos de uma forma compatível com a expectativa de retorno”, reiterou.

Ainda na questão do financiamento, o embaixador defende que olhar para o tema dos projectos apenas a partir “de demandas que se impõem”, é algo “reducionista”. “Investimentos são bem mais complexos do que simplesmente apresentar um projecto e achar que ele possa ter viabilidade de financiamento”, rematou.

No que toca às exportações para a China, o embaixador apontou que as dificuldades em exportar produtos de valor agregado se prendem com a dimensão do mercado chinês. “As demandas são substanciais e é preciso muitas vezes investir para exportar para a China. Então, os países tendem a ser mais bem sucedidos na exportação de mercadorias em que os volumes são muito expressivos, como é o caso do Brasil”. Como exemplo, o diplomata apontou produtos como a soja, o minério de ferro, o açúcar e o frango. Quanto aos produtos industriais, é aqui que o embaixador considera que o Fórum Macau pode ter um papel a desempenhar, “abrindo portas”. “Mas não há dúvidas que nós também temos que fazer o nosso esforço em termos de gerar uma capacidade de produção para atender à necessidade do mercado chinês”, admitiu.