Fundo das Indústrias Culturais apoia renovação de imagem de lojas e restaurantes de bairro

O Fundo das Indústrias Culturais (FIC) lançou um programa específico de apoio a empresas de design, lojas e restaurantes de bairro, para a renovação da imagem destes estabelecimentos. Em 2017, cresceram os projectos apoiados pelo FIC nos sectores de design criativo, incluindo moda, e media digital, que abrange produções de televisão, documentários e jogos. Desde 2014, o FIC já apoiou 142 projectos.

Cláudia Aranda

O “programa específico de apoio financeiro para a criatividade cultural nos bairros comunitários” do Fundo das Indústrias Culturais (FIC) surge na sequência da designação de Macau como Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO, e pretende apoiar as empresas do sector das indústrias criativas motivando-as a criarem projectos que melhorem a imagem dos restaurantes e lojas de bairro.

“Restaurantes temos muitos, mas não estamos a apoiar a gastronomia, porque o nosso é o Fundo das Indústrias Culturais, pelo que apoiamos em conjunto, as empresas culturais e criativas, que fazem o design das lojas e restaurantes com características comunitárias”, disse ontem ao PONTO FINAL, Davina Chu, membro do Conselho de Administração do FIC, à margem de uma conferência de imprensa.

As empresas criativas devem criar uma marca, a sua história e imagem, desde o logotipo, uniformes dos empregados, menus, plataformas de divulgação, fachada do estabelecimento, painéis de publicidade, decoração do interior da loja, música ambiente, planeamento do espaço. Numa primeira fase, o projecto vai financiar até 30 estabelecimentos, podendo os interessados candidatar-se ao programa entre 9 de Abril e 28 de Setembro.

Os candidatos devem ser empresas comerciais de design constituídas há três anos ou mais, pertencentes aos sectores das indústrias culturais, que devem candidatar-se juntamente com lojas no sector do retalho e da restauração em actividade há pelo menos oito anos. O apoio financeiro é de até 100 mil patacas para as despesas de design e pagamento até 50 por cento do valor das despesas de execução, até um montante máximo de 200 mil patacas. Neste caso, “se o valor da execução for de meio milhão, o Fundo pagará apenas até 200 mil patacas e a loja terá de pagar os restantes 300 mil”, explicou Davina Chu. As empresas aprovadas vão ter de concluir o projecto de melhoramento no prazo de seis meses.

Design criativo, moda e media digital em maior número

O número de projectos beneficiários do FIC aumentou de 19 em 2016 para 56 em 2017, anunciou ontem Davina Chu, durante a apresentação do relatório bi-anual de prestação de apoio financeiro, relativo aos dois últimos anos. Desde a sua fundação em 2014, o FIC prestou apoio a um total de 142 projectos.

O valor total de apoio também aumentou de 32,7 milhões para 145 milhões. A modalidade de subsídio a fundo perdido cresceu de 18,4 milhões para 82 milhões, enquanto que os empréstimos sem juros subiram de 14,2 milhões para 63 milhões.

Em relação à repartição por áreas e sectores profissionais, em 2017 houve uma redistribuição na atribuição dos apoios, o design criativo recebeu 36 por cento do apoio (no ano anterior havia absorvido 65 por cento), enquanto que a área de media digital cresceu de 23 por cento em 2016 para 42 por cento em 2017.

Davina Chu explicou que, na primeira fase, o FIC tentou dar oportunidade à candidatura de todo o tipo de projectos. “Depois de quatro anos já sabemos mais ou menos que tipo de projectos as pessoas de Macau estão a fazer. Estamos agora com mais de 100 registos. Também ficámos a saber que ao nível do design, parte é design de produto ou de serviços, mas outra parte é de vestuário, portanto podemos promover cada vez mais o vestuário. Podemos puxar um pouco mais por este ramo, para conseguirem estabelecer a sua marca e vender nos outros mercados, porque o mercado de Macau é muito pequeno, não dá para fazer todos os tipos de negócios”, disse.

No caso do design de produto, “ou vamos fazer produtos para os turistas levarem para casa ou vamos oferecer mais criatividade, como agora, ajudar as pessoas a renovar a imagem dos seus produtos. Isto também é um tipo de serviço que podemos prestar, em Macau ou lá fora. Podemos ajudá-los a entrar no mercado da China.”

O sector de media digital inclui programas televisivos, produção cinematográfica e de filmes de animação. Há ainda software para telemóveis e jogos. Davina Chu chamou a atenção para o facto do valor do subsídio a fundo perdido da parte do FIC ocupar apenas entre quatro e 13 por cento do valor global do investimento pelas empresas nos projectos comerciais. “Muitas empresas estão a investir, não é o Governo que paga para todas as actividades, as empresas também investiram”, disse Davina Chu. Do valor total de investimento de 425 milhões em 2017, 312 milhões foi investimento da própria empresa e reinvestimento com receitas. As empresas beneficiárias criaram ainda cerca de 1200 postos de emprego, em 2016 e 2017, dos quais 60 por cento em Macau.