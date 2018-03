Escolas Tung Sin Tong e Kwong Tai oficialmente no projecto “Obra de Céu Azul”

A Escola Tung Sin Tong e a Escola Kwong Tai vão integrar o projecto “Obra de Céu Azul”, avançou ontem a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). A integração no projecto lançado em 2016 prevê a atribuição de instalações escolares ou a ampliação dos actuais edifícios. Para além das três escolas que já mudaram de instalações desde o arranque do projecto, quatro já assinaram acordos com o Executivo. Restam oito escolas que se mantêm em pódios de edifícios residenciais e ainda em negociações.

O Governo “vai conceder à Associação de Beneficência Tung Sin Tong instalações escolares para alojar a Escola Tung Sin Tong, para onde, após a conclusão da obra, serão transferidas as unidades escolares dos ensinos infantil, primário e secundário”, afirmou a DSEJ.

Quanto à Associação de Apoio à Escola Kwong Tai, o Executivo “vai ampliar o actual edifício escolar do ensino secundário da Escola Kwong Tai para onde serão transferidas as actuais unidades escolares dos ensinos infantil e primário”.

As cartas de intenção foram ontem assinadas pelo director da DSEJ, Lou Pak Sang, pelo vice-presidente do conselho fiscal da Associação de Beneficência Tung Sin Tong e chanceler da Escola Tung Sin Tong, Wong Yue Kai, e pelo presidente do conselho executivo da Associação de Apoio à Escola Kwong Tai de Macau, Chan Kin Kei.

No debate das Linhas de Acção Governativa para 2017, Alexis Tam estabeleceu um prazo de 15 anos para transferir para novas instalações as 12 escolas ainda instaladas em edifícios residenciais. O problema continua a ser a falta de terrenos para albergar os estabelecimentos de ensino.

“Durante estes anos, procuramos ter mais terrenos destinados para fins educativos. Depois de aumentar a reserva de terrenos, então podemos baixar o número de anos, isto é, o prazo do projecto “Obra de Céu Azul”. Restam metade das escolas, com as quais estamos ainda a negociar. As escolas têm as suas considerações, por isso ainda estamos a negociar”, disse ontem Wong Kin Mou, chefe do Departamento de Estudos e Recursos Educativos da DSEJ. J.F.