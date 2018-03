Empresas de S. Tomé com poucas possibilidades de se candidatarem ao Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento

Tendo em conta as especificidades do sector empresarial de S. Tomé e Príncipe, as suas empresas têm poucas possibilidades de se candidatarem a um financiamento do Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento. A afirmação é de Gualter Vera Cruz, delegado de S. Tomé e Príncipe no Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, em declarações ao PONTO FINAL. Segundo avançou o mesmo responsável, até ao momento, nenhuma empresa são-tomense avançou com projectos para obter apoio financeiro junto do fundo de mil milhões de dólares norte-americanos. Vera Cruz falava a este jornal à margem do seminário sobre o 15º aniversário do Fórum Macau.

“Não devemos ver a questão do fundo na perspectiva de haver projectos que se candidatem ao fundo existente. Quando se fala em projectos candidatos ao fundo, pode parecer que os projectos são destinados especificamente ao fundo”, notou Gualter Vera Cruz. Em alternativa, o delegado sugere que se criem mecanismos dentro do fundo, de forma a encontrar “soluções próprias e financiamento para os possíveis projectos”. “É preciso encontrar mecanismos e eu creio que o seminário que se faz hoje é nessa perspectiva, de se perceber as características dos diferentes países e como é que se pode fazer essa relação entre as pequenas empresas dos diferentes países”, disse o delegado.

No mês de Março, S. Tomé e Príncipe cumpre um ano desde que aderiu ao Fórum Macau, na sequência do retomar das relações diplomáticas com a República Popular da China. Na semana passada, o Presidente são-tomense nomeou Isabel Domingos para o cargo de embaixadora em Pequim, que deverá assumir funções muito brevemente. Como representante de S. Tomé e Príncipe no Fórum Macau, Gualter Vera Cruz será um elemento mais próximo da embaixada, podendo “rapidamente contactar e encontrar formas de ultrapassar questões que possam surgir”. C.V.N.