DSEJ: Ensino em turmas reduzidas com resultados “satisfatórios”

A Direcção dos Serviços para a Educação e Juventude (DSEJ) divulgou ontem o relatório final sobre o ensino em turmas reduzidas nos níveis infantil e primário de Macau. O estudo foi conduzido por especialistas de Hong Kong.

Joana Figueira

Um estudo conduzido por especialistas de Hong Kong concluiu que se verifica “um andamento satisfatório” após a implementação das políticas de ensino em turmas reduzidas em Macau. O relatório final inclui os resultados de amostras aleatórias das 120 escolas do território, das quais mais de 95% apresenta um número de alunos por turma que varia entre os 25 e os 35. O estudo resultou da “análise detalhada da política, do currículo e da gestão bem como do ensino e da aprendizagem em turmas reduzidas”, avançou a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ).

A equipa do “Estudo sobre o ensino em turmas reduzidas dos ensinos infantil e primário de Macau”, do Centro de Excelência em Ensino e Aprendizagem da Universidade de Educação de Hong Kong, realizou um inquérito por questionário aplicado a 55 escolas do ensino primário e 49 escolas do ensino infantil e fez uma pesquisa qualitativa, em seis escolas do ensino primário e sete jardins da infância.

“As escolas pensam que, no geral, esta política trouxe uma influência positiva sobre o ensino e as auxiliou no trabalho da escola; no que diz respeito ao currículo e gestão das escolas, muitas já introduziram o conceito de turmas reduzidas nos cursos, empenhando-se em criar uma comunidade de aprendizagem entre os docentes na escola”, indicou ontem a DSEJ, em conferência de imprensa, após a reunião plenária do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior.

Hui King Fai, professor assistente da Universidade de Educação de Hong Kong, marcou ontem presença no encontro para apresentar o relatório final do estudo que conduziu, e explicou que “depois de recolhidas e analisadas as informações, em mais de 95% das escolas o número de alunos por turma varia entre 25 e 35 alunos”. O docente reiterou que os dados finais resultam de “amostragens aleatórias dentro das 120 escolas de Macau”. Referiu ainda que em relação à realidade de Hong Kong “a situação é semelhante”.

O documento aponta que, “no âmbito do ensino e da aprendizagem, o ensino em turmas reduzidas facilita o trabalho dos docentes que cuidam dos alunos com diferentes necessidades, atribuindo importância aos métodos de ensino que se concentram nos alunos, com avaliação e estratégias cada vez mais diversificadas”.

A equipa de pesquisa sugere o apoio contínuo às escolas através de subsídios e financiamentos; a criação de políticas de formação de longo prazo com três categorias de destinatários: directores, quadros médios e superiores das escolas e professores dos ensinos Infantil e Primário; ou o desenvolvimento de uma política de avaliação progressiva através da implementação de avaliação formativa em conjunto com a avaliação diversificada para a tornar mais adequada aos alunos do ensino especial.

Wong Kin Mou, chefe do Departamento de Estudos e Recursos Educativos da DSEJ, recordou que o conceito de turmas reduzidas com um número de alunos entre os 25 e os 35 começou a ser implementado no ano lectivo 2007/2008, a partir dos primeiros anos do ensino infantil. “Até este ano lectivo (2017/2018), está definido até ao 3º ano do ensino secundário complementar. Na realidade, a média de alunos por turma para o ensino infantil é de 29,2 alunos, para o primário 29,1 e para o secundário é 26,8. Está em conformidade com o nosso padrão de 25 a 35 alunos por turma”, indicou o responsável.

Já o número de estudantes por turma em escolas que não integram a rede de estabelecimentos de ensino de escolaridade gratuita, que “são uma minoria” porque “cerca de 94% já participam”, o número é ainda mais elevado. Porém, “incentivamos as escolas não aderentes à escolaridade gratuita a baixarem o número de alunos por turma. (…) Respeitamos as escolas não aderentes e, por isso, proporcionamos outros subsídios”, disse Wong Kin Mou.

“Quanto ao número de alunos por turma das escolas não aderentes à escolaridade gratuita, nós temos um subsídio para optimização dos rácios turma-professor ou professor-aluno. Se receberem este subsídio, as escolas precisam de preencher algumas condições, como, por exemplo, o número de alunos por turma não pode ser superior a 42”, explicou Chiang Ka U, chefe-substituta da Divisão de Apoios Sócio-Educativos da DSEJ.

O reforço da equipa de serviços

Também o serviço de aconselhamento aos alunos foi analisado, mas por Steven Ngai Sek Yum e Jacky Cheung Chau Kiu, docentes da Universidade Chinesa de Hong Kong. “Os resultados do estudo referiram que o serviço de aconselhamento aos alunos desenvolveu globalmente as suas funções, com uma base estável e influência positiva notável e que satisfaz as necessidades dos alunos, facilita a resolução dos problemas dos mesmos e favorece o funcionamento da escola e o crescimento dos alunos”, afirmou a DSEJ.

As sugestões deixadas para o desenvolvimento futuro deste serviço prendem-se com um “reforço do mecanismo de comunicação ao nível dos recursos, o aperfeiçoamento do regime de supervisão de aconselhamento para formar talentos de Macau nesta área e o fornecimento de formação profissional contínua, a fim de reforçar a equipa de serviços”.