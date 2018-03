DSEJ: 3,6 mil milhões de patacas em apoios ao ensino não superior

Os subsídios de escolaridade gratuita e de propinas vão ser aumentados no próximo ano lectivo. No caso do subsídio de escolaridade gratuita, o montante por turma vai variar entre 954.900 e 1.463.400 patacas, e para o subsídio de propinas, o montante por pessoa será de 19.140 a 23.800 patacas, avançou ontem a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). No que diz respeito aos subsídios para optimização dos rácios turma/professor e para actividades extracurriculares manter-se-ão inalteráveis.

O Governo prevê que o investimento nos quatro subsídios envolva um montante total superior a 3.6 mil milhões de patacas para o ano lectivo 2018/2019, o que representa um aumento de mais de 9% em relação às despesas previstas o presente ano lectivo. A chefe de divisão substituta da DSEJ, Chiang Ka U, disse ontem, após a 1ª reunião plenária de 2018 do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior, que o reforço do investimento na educação está em linha com a situação de desenvolvimento estável da economia de Macau e em conformidade com os princípios de gestão prudente das finanças e da manutenção das despesas dentro dos limites das receitas. J.F.