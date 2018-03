Design gráfico suíço na Galeria do Tap Seac

O Instituto Cultural (IC) está a promover uma exposição dedicada ao design gráfico suíço. A mostra, intitulada “Hoje, Estilo Suíço”, vai ser inaugurada na Galeria Tap Seac, na sexta-feira, dia 23 de Março, pelas 18h30. O design suíço desempenhou um papel pioneiro nas décadas de 1950 e 1960, “com o seu estilo singular, utilizando composições e fontes inovadoras, cores vivas e linhas geométricas simples, tornando-se popular em todo o mundo”, indica uma nota de imprensa do IC. Hoje, o design suíço mantém essa capacidade de inovação. Organizada por três curadores suíços, a exposição divide-se em duas partes, a clássica e a contemporânea, reunindo 250 obras de diferentes períodos, entre as quais cartazes, capas de livros, apresentando a evolução do design gráfico suíço. As obras não apenas evidenciam a criatividade do design, mas mostram também a habilidade e talento dos artistas ao nível dos conceitos e das técnicas e materiais utilizados nas obras, indica a mesma nota. A exposição vai estar aberta ao público entre 24 de Março e 17 de Junho.

