Consulta pública sobre estaleiros navais de Lai Chi Vun termina hoje

Termina hoje, a consulta pública sobre o “Procedimento de Classificação de Bem Imóvel: Estaleiros Navais de Lai Chi Vun”. O Governo recolheu opiniões ao longo de 60 dias e assume que serão utilizadas como referência para os trabalhos futuros de revitalização e preservação da zona.

O valor cultural, a recuperação e revitalização futuras, a continuidade das tradições históricas e as orientações de planeamento futuro são as questões que mais preocupam os sectores da sociedade que participaram na consulta pública sobre o “Procedimento de Classificação de Bem Imóvel: Estaleiros Navais de Lai Chi Vun”, que termina hoje.

Depois de um período de 60 dias de recolha de opiniões, que contou com três sessões e um seminário sobre a revitalização e preservação da zona, o Instituto Cultural afirma que “as sugestões recolhidas durante a consulta pública irão servir de referência importante na preservação e no desenvolvimento da zona dos estaleiros, podendo ser facilitada a realização dos trabalhos futuros relativos”.

No “Seminário sobre a Revitalização e Preservação dos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun”, que decorreu no passado dia 17 no Centro Cultural de Macau, “alguns peritos salientaram que alguns estaleiros apresentam problemas de segurança estrutural e que, apesar de já terem sido objecto de um reforço temporário, terão dificuldade em resistir a tufões no futuro, apresentando assim um perigo oculto para a segurança dos residentes que vivem nas proximidades”, aponta o IC em comunicado.

Quanto à possibilidade de construção de um hotel no local, o IC salienta que, “de momento, não existe um plano concreto, mas que certamente irá reservar espaço para expor as técnicas de construção naval e espaço para as indústrias culturais e criativas” e que “os peritos indicam que pode haver problemas quanto à descarga de esgotos num projecto de construção de um hotel, pelo que é necessário ter uma abordagem cautelosa em relação ao mesmo”. A nota de imprensa indica ainda que “todos os peritos referiram que a revitalização da zona dos estaleiros não implica necessariamente a preservação da sua aparência original na íntegra”.

Quanto aos estaleiros em pior estado de conservação, está em consideração “um uso flexível dos mesmos, procedendo à sua renovação e reconstrução através de um planeamento adequado, de modo a criar novas estruturas e funcionalidades diversas, as quais se devem concentrar em instalações com fins culturais e instalações para utilização pública”. O texto da consulta pública pode ser obtido no Edifício do Instituto Cultural, na Praça do Tap Siac, e nas bibliotecas públicas sob alçada do IC. J.F.