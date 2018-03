Comida macaense é um dos atractivos da 6ª edição da Expo de Turismo, em Abril

A gastronomia de Macau vai estar em destaque na 6ª edição da Exposição Internacional de Turismo de Macau (Expo de Turismo), que prevê provas de iguarias apresentadas pela Confraria da Gastronomia Macaense. O evento realiza-se entre 27 e 29 de Abril, no Venetian, e inclui uma Bolsa de Contactos de Turismo China – Portugal.

Cláudia Aranda

Pelo menos 40 mil visitantes e 520 expositores distribuídos por 11 mil metros quadrados são esperados na 6ª edição da Exposição Internacional de Turismo de Macau (Expo de Turismo), que se realiza entre 27 e 29 de Abril, na área de exposições do Venetian, anunciou ontem a Direcção dos Serviços de Turismo (DST).

O evento conta com um orçamento de 16 milhões de patacas, dos quais nove milhões são concedidos pelo Governo de Macau, revelou a directora da DST, Helena de Senna Fernandes. O restante deverá ser angariado pela Associação das Agências de Viagens de Macau, que coordena o evento, “através de patrocínios ou cobrança de taxas aos expositores e de outros serviços”, explicou Senna Fernandes. “Achamos que este modelo de colaboração com a parte privada é muito bom para que esta possa participar mais em termos de organização”, disse a responsável.

Até à data estão confirmadas 290 empresas, entre agências de viagem, autoridades de turismo e indústrias culturais e criativas e ligadas à restauração. Os organizadores esperam chegar aos 520 expositores. “Ainda temos 40 dias e ainda estamos em negociação com algumas entidades”, disse a directora da DST, acrescentando que, em relação a 2017, o orçamento subiu uns 10%, esperando-se também um crescimento de 10%, em número de expositores e de visitantes. “Estamos a apontar para mais ou menos 40 mil pessoas, se as pessoas visitam a feira e depois compram pacotes acho que é um bom negócio para todos os que visitam”, acrescentou Senna Fernandes. Em 2017, o evento registou 36 mil visitantes e reuniu 473 expositores, de 45 países e regiões.

A comida típica e tradicional do território é um dos destaques desta edição, que pretende promover Macau como Cidade Criativa da Gastronomia, com provas de iguarias apresentadas pela Confraria da Gastronomia Macaense. “Desta vez, de facto, um dos destaques é a parte da gastronomia. É uma nova área que estamos a criar dentro da exposição, julgo que esta parte pode chamar grande atenção do público”, disse a directora da DST. Por outro lado, “vamos continuar a promover mais a parte criativa, queremos dar mais ênfase às pequenas e médias empresas, sobretudo na área criativa. Para além de poderem vender os seus produtos, achamos que eles podem procurar parceiros noutros países ou mesmo no Interior da China”, acrescentou Senna Fernandes. A estes expositores de lembranças turísticas locais vai ser dedicada a Rua de “Turismo – Criatividade”.

A Expo de Turismo foi antecipada para o mês de Abril com vista a facilitar a promoção de produtos turísticos para a época alta das férias de Verão. Esta alteração no calendário permite separar a Expo Turismo, destinada a operadores e consumidores, com venda de produtos turísticos, do outro evento, o Fórum de Economia de Turismo Global, que se realiza na segunda metade do ano. “Depois de dois anos de mudança, agora para o futuro a feira vai ficar sempre em Abril, temos mais possibilidades de fazer crescer o evento”, prosseguiu Senna Fernandes.

Até agora, há 62 companhias de Macau inscritas, incluindo 19 agências de viagem, que vão ocupar 165 expositores. Há também 11 expositores confirmados provenientes da área da Grande Baía, assim como expositores de 36 países e regiões. A directora da DST salientou a importância da presença de entidades participantes de Macau, que teve um “aumento notável”. “Da nossa parte é importante ter uma componente local, porque é uma feira do turismo de Macau, mas, ao mesmo tempo, queremos também ir buscar entidades de fora, continuamos a ter agências de viagens de Portugal, se calhar não tantas como o ano passado, já vieram bastantes no mês de Novembro e é um bocado difícil chamá-los outra vez num espaço de tempo tão curto. Mas este ano temos novos países a participar, como a Nova Zelândia”.

O evento prevê a realização de uma Bolsa de Contactos de Turismo China – Portugal, que se destina a promover o intercâmbio entre a China e representantes do sector turístico de Portugal, que devem visitar Macau e as cidades da área da Grande Baía. Está previsto, ainda, um seminário sobre oportunidades de desenvolvimento de Turismo na Grande Baía.