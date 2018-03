Apoio concedido a equipamentos sociais aumentou 67% em três anos

No ano passado, o Instituto de Acção Social (IAS) concedeu apoios no valor de 1.200 milhões de patacas aos equipamentos sociais. Em 2014, antes da criação do regime de apoio financeiro a estas associações, estabelecido em Julho de 2015, este valor tinha sido de 700 milhões de patacas. Ou seja, em três anos, registou-se um aumento de mais de 67%. Estes números foram ontem avançados por Alexis Tam, em resposta a uma interpelação da deputada Chan Hong, que questionou o Governo quando às necessidades dos residentes em relação aos serviços sociais.

“Com o novo regime de apoio financeiro implementado em 2015, o âmbito de financiamento foi alargado mas, na realidade, o salário dos trabalhadores da área dos serviços sociais não sofreu aumento, nem nenhuma actualização. Basicamente, nos últimos dois anos, vive-se uma situação de congelamento e as instituições sociais cívicas dificilmente conseguem reter talentos profissionais”, criticou a deputada. Em resposta, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura sublinhou que, no regime de apoio financeiro em questão, foi fixado um subsídio destinado à atribuição do duplo salário, permitindo um aumento de 8,3%. Entende Alexis Tam que este aumento “foi suficiente para compensar a inflação dos últimos dois anos”.

Em relação ao regime de previdência central não obrigatório, em vigor desde o início do corrente ano, Alexis Tam avançou que foram registadas sete entidades gestoras de fundos que aderiram a este mecanismo. Estas disponibilizaram 39 produtos de fundos de pensões, cobrindo mais de 90% dos empregadores participantes do plano privado de pensões.

O governante respondia a uma interpelação de Ho Ion Sang, que questionou o Governo sobre a existência de casos de idosos que não reúnem condições para receber as verbas nas suas contas individuais da previdência. Esclareceu Alexis Tam que a assistência financeira concedida pelos IAS determina que os seus beneficiários permaneçam em Macau pelo menos 90 dias consecutivos por ano, com excepção dos idosos de 65 anos de idade que permaneçam no interior da China. C.V.N.