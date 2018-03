Xi Jinping apela à unidade nacional em prol do rejuvenescimento da nação

O Presidente chinês, Xi Jinping, apelou ontem à unidade dos chineses em prol do “grande rejuvenescimento da nação”, no encerramento da sessão anual do legislativo, que ditou o fim do limite de mandatos para o seu cargo.

Perante os quase 3.000 delegados da Assembleia Popular Nacional (APN), Xi afirmou que o povo chinês está agora “mais próximo do que em qualquer outro período da História de realizar o grande rejuvenescimento da nação chinesa”. “Manter a soberania nacional, a integridade territorial e a completa unificação da pátria é a aspiração comum de todos os chineses”, disse.

O também secretário-geral do Partido Comunista da China afirmou que, “face ao desígnio nacional, e ao curso da História, todas as tentativas ou manobras que visem dividir a pátria estão condenadas ao fracasso”. “Todas serão condenadas pelo povo e punidas pela História”, acrescentou.