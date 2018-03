“Quanto mais restritiva for uma sociedade, mais importante é a ficção como caminho para contornar a restrição”

Miguel Syjuco é jornalista, romancista e professor universitário. Oriundo das Filipinas, passou por Macau a convite do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, tendo marcado presença em sessões sobre o ensino da escrita e a voz do escritor no sudeste asiático – nesta última partilhou o palco com o autor tailandês Prabda Yoon. Syjuco falou ao PONTO FINAL sobre as dimensões do ensino e da escrita, sobre a deterioração da cultura política das Filipinas, aquilo que o move e de como a ficção é um espaço de liberdade.

Texto: Joana Figueira

Fotografia: Eduardo Martins

Tem vindo a ocupar cada vez mais espaços de opinião em órgãos de comunicação internacionais. Nascido em Manila, Filipinas, Miguel Syjuco, autor de “Ilustrado”, obra que marcou a sua estreia como romancista e que lhe valeu o reconhecimento como NY Times Notable Book, aborda tanto na sua ficção como na sua não-ficção temas como a Política, História, desigualdade, identidade cultural e Literatura. “Eu escrevo com um propósito e o meu propósito é, agora mais do que nunca, compreender, expor, examinar e protestar muitos dos problemas, questões, ideias e acções das pessoas que nos governam”, disse, em entrevista ao PONTO FINAL, referindo-se ao seu país.

Miguel Syjuco é romancista, jornalista e actualmente professor universitário na New York University Abu Dhabi. The Guardian, Time, Newsweek, International Herald Tribune, OpenDemocracy, Agenda (a publicação do Fórum Económico Mundial) e BBC são apenas alguns dos meios de comunicação com os quais colaborou ou colabora. Desde 2015, tem o seu próprio espaço na secção de opinião do The New York Times, onde escreve, principalmente, sobre política, cultura e activismo nas Filipinas. “São peças de opinião informativas”, indica Syjuco, defendendo que “para estar informado é preciso ir para as ruas”.

PONTO FINAL: Compreende duas dimensões na sua vertente profissional: por um lado, a educação; por outro, a escrita. Como é que elas se relacionam, e como é que o Miguel se relaciona com elas?

Miguel Syjuco: São duas dimensões inseparáveis de certa forma ainda que se atravessem uma na outra. Ensinar paga as contas, mas também me permite olhar para o ofício da escrita a partir de uma perspectiva diferente. Ajuda-me a aprender ao mesmo tempo que ensino. Considero isso muito útil, mas também significa que não me consigo concentrar da mesma maneira que já consegui, a tempo inteiro, na escrita de romances. Fi-lo por alguns anos, sem sucesso algum porque nunca conseguia terminar nada. Com a grande quantidade de tempo que tinha não conseguia ser disciplinado o suficiente, mas agora que ensino e escrevo para jornais penso que me tornei mais disciplinado e, nesse aspecto, ensinar também me ensinou. Quanto mais escrevo diferentes formas, mais sou capaz de ensinar coisas diferentes aos meus estudantes e, por isso, já não dou apenas aulas de ficção, mas também de jornalismo, retórica, debate… Para mim, está tudo ligado.

Deixou o Canadá, passou algum tempo no norte de Itália e agora é professor assistente de Exercício, Literatura e Escrita Criativa na New York University, em Abu Dhabi. Porquê esta última paragem?

A universidade é fantástica. Diria que é provavelmente o melhor sítio para ensinar onde alguma vez poderia querer estar. Os estudantes são incrivelmente internacionais, 150 nacionalidades diferentes no corpo estudantil. É num país que se está a expandir e a abrir-se para o mundo, e também se está a desenvolver e a crescer bastante rápido, por isso é uma altura entusiasmante para estar naquela região, os Emirados Árabes Unidos em particular. A universidade é nova e penso que as oportunidades para ensinar o que quero ensinar, desenvolver cursos – eles estão muito abertos a isso e, assim, revelo o melhor que tenho em mim enquanto professor. Foi por isso que decidi ir para Abu Dhabi. Foi completamente por acidente, tinha acabado de deixar o Canadá, uma relação longa e precisava de um recomeço.

Quer comparar a situação actual da educação em Abu Dhabi e nas Filipinas?

São incrivelmente diferentes. As Filipinas são pobres, muito mal geridas pela elite política; os Emirados Árabes Unidos têm muitos recursos e realmente investiram muito na educação a vários níveis. É quase deprimente estabelecer uma comparação, mas nós, filipinos, somos muito criativos e desembaraçados, portanto temos professores excelentes, ainda que enfrentem desafios muito, muito difíceis.

Afirma que “examinar as questões nos sistemas deteriorados no meu país, as condições humanas nas Filipinas, é o que me faz continuar”. Porquê?

Eu escrevo com um propósito e o meu propósito é, agora mais do que nunca, compreender, expor, examinar e protestar muitos dos problemas, questões, ideias e acções das pessoas que nos governam. E como escritor, sinto-me habilitado para, enquanto cidadão preocupado/interessado, usar as minhas capacidades, a minha carreira, os meus recursos para contribuir de uma forma que é mais pessoal, que entretém mais, que é importante, a longo prazo. Ser capaz de escrever aquilo que escrevo nos dias de hoje, ser capaz de viver como um romancista, mas também como jornalista e professor, significa que consigo focar-me num período a longo prazo bem como num período mais curto. E isto é o jornalismo ‘versus’ romances. Tenho muita sorte por ter todas estas facetas, estas perspectivas daquilo que sou, mas ao mesmo tempo também me orgulho por ter trabalhado muito para chegar aqui, à posição que me permite fazer tudo isto.

É necessário escrever, falar, publicar sobre estes sistemas?

Eu penso que é necessário que todos nós discutamos estes assuntos, certamente. Em qualquer país em que se enfrentem problemas de poder vemos sempre desigualdade e a falta de capacidade para participar e agir, mas eu estou apto a fazê-lo por causa daquilo que eu faço, por causa do alcance abrangente que tenho ao escrever diferentes publicações internacionais. É uma necessidade, entendo que nestes dias seja uma necessidade. Esta é a luta das nossas vidas para salvaguardar, justificar e consertar estes sistemas democráticos, sistemas de governança, que nos concedem as liberdades que nos protegem dos abusos de poder. Isso é uma necessidade. Ouço muitas pessoas dizerem ‘eu escrevo porque tenho de’. Mas eu não sou assim. Poderia viver sem isto e seria feliz, mas não sei se conseguiria dormir à noite sabendo que estou nesta posição, estas aptidões, esta rede de contactos, esta carreira, que pudesse usar para ajudar mas que tenha escolhido não o fazer. Não conseguiria fazer isso.

Critica tanto sociedades de terceiro mundo como democracias de primeiro mundo. Como define o seu trabalho de análise?

Eu tento focar-me nas questões mais pequenas. Vejo o mundo com uma grande máquina em andamento que nos conduz numa determinada direcção. E a máquina está partida e a direcção para a qual estamos a seguir é a errada. Estamos a andar em círculos. Aquilo que estou a tentar fazer através dos meus artigos é examinar as partes da máquina para perceber de que forma estão partidas, de que forma precisam de ser arranjadas e como pode ser tudo reunido outra vez para que conduzamos esta máquina suavemente e na direcção certa. É realmente uma questão de dissecar a sociedade, dissecar as nossas políticas, dissecar a forma como interagimos com essa máquina porque não conseguimos consertar nada sem compreendermos como se estragou.

Quem a partiu?

Essa é uma questão controversa porque estamos a falar de culpa. Os nossos antepassados, com certeza. E acho que todos nós também. Ando por aqui há 41 anos e é tempo suficiente para ser parcialmente culpado. Não protestámos o suficiente quando deveríamos, não protegemos suficientemente as coisas que são preciosas e necessárias, cedemos demais, desculpamos demasiado maus líderes, esperamos que outra pessoa faça o trabalho para nós em vez de fazermos o trabalho por nós mesmos, permitimos a nossa mesquinhez e a nossa divisão, para criar um grande conflito que foi destrutivo e não construtivo. E, de repente, é como se tivéssemos acordado e vemos o autoritarismo, vemos o racismo, vemos a intolerância, vemos a fé destruída no sistema falhado da democracia. Não digo isto num sentido de condenação; digo-o num sentido de chamar à acção. Fomos nós que colocamos os nossos governantes onde eles estão.

Em alguns lugares.

Em alguns lugares, sim. Falo principalmente sobre o sistema nas Filipinas, mas vê-se o mesmo nos Estados Unidos. Quero dizer, há lugares onde os governantes são autoritários. A China e a Rússia, por exemplo. Parece que não há nada que possamos fazer, mas não há sempre alguma coisa que pode ser feita? Não vimos já, no decorrer da nossa História, pequenos grupos de pessoas que se unem para se livrarem de pessoas más? Não é fácil, requer muito sacrifício, mas se esperarmos que outra pessoa o faça, não será feito.

Como descreveria o seu presidente?

Por todas as promessas de mudança que fez, pertence a uma cultura política deteriorada das Filipinas. Ele está nos seus 70 anos, governou com braço de ferro a sua cidade, Davao, é filho de um governador que estabeleceu uma dinastia com os seus filhos. Fala de mudança e reforma, mas não são suficientes. Promovem tanto o crescimento que são quase falsas. Ele não representa mudança, representa a continuação de um ‘status quo’ que, para se manter, precisa de satisfazer as pessoas com algumas coisas: segurança, salário decente, capacidade para sustentar a família. Coisas necessárias que nenhum dos nossos governantes anteriores nos deu eficientemente. Mas de forma nenhuma ele está a destruir o sistema para que mais cidadãos possam participar. Ele diz, muito paternalista: ‘não se preocupem, eu tomo conta de tudo e vocês não têm de fazer mais nada senão apoiar-me, seguir as regras, fazer aquilo que eu digo e esperar’. Eu estou muito desiludido com ele. Desiludido não apenas por causa da sua relação leve com a China, mas também pela sua crença na violência, a aceitação da violência e a erosão dos pesos e contrapesos; e ele fala sobre lei e ordem mas está disposto a quebrá-las a seu favor. Adoro como ele inspirou os filipinos a participar, a dedicarem-se, a preocuparem-se com as nossas políticas, a terem esperança novamente. Mas vejo-o insuficiente para aquilo que precisamos. Ele é um começo. Mas a verdadeira questão é: ele é um começo na direcção correcta como qualquer outro novo presidente é no início de uma administração. Ele pensa que o que está a fazer é bom, o que possivelmente ainda o torna pior. Matar pessoas indiscriminadamente é inaceitável, e o facto de acreditar isso é algo que torna tudo muito humano mas também muito diabólico. Ele é muito paternalista, é um homem forte que tem as melhores intenções, mas isso é também aquilo que torna tão perigoso, tão trágico e, honestamente, de certa forma uma face do mal: esta justificada, racional, recusa da defesa e protecção da parte mais vulnerável da sociedade. Ele traçou a linha aos toxicodependentes, criminosos, mas nós já vimos, no decorrer da História, que onde as pessoas são classificadas como criminosas, esse caminho leva ao racismo, ao genocídio. É assustador. Estamos num território desconhecido nas Filipinas que nunca experienciámos. Ele é um homem muito complicado e eu, como cidadão, tenho uma relação muito complicada em relação a ele.

Onde é que se encontra o equilíbrio entre as boas intenções de um homem e o esquecimento dos direitos humanos?

Penso que as estruturas da lei e da constituição servem para manter o equilíbrio entre os direitos humanos dos mais fracos e vulneráveis, que são uma questão de igualdade de direitos. Na essência, os direitos humanos significam que toda a gente tem de ter o mesmo tratamento perante a lei e é a lei que se supõe que estabeleça o equilíbrio. Infelizmente, nas Filipinas e em qualquer outro lugar, devo dizer, estamos a permitir que as balanças se inclinem. Como é que atingimos o equilíbrio? Penso que com determinação e teimosia na preservação das instituições que garantem esse equilíbrio.

Num dos artigos de opinião que publicou no The New York Times escreveu sobre o impacto das notícias falsas, teorias de conspiração e assédio na sociedade filipina. De que forma influencia a opinião pública em relação ao poder político estabelecido?

Os eventos de hoje são a história de amanhã; é a história a ser escrita. E aquilo que as notícias falsas ou as teorias de conspiração fazem é reescrever essa realidade. É um ataque aos primeiros rascunhos da nossa História.

Como olha para o apoio que os métodos de Rodrigo Duterte recebem também da comunidade filipina que está fora do país?

A posição deles é privilegiada. Isto não é para dizer que são ricos, que não estão a trabalhar arduamente ou que não querem saber, mas estão distantes das realidades nas ruas das Filipinas. Os abusos, a protecção sistémica dos abusadores, a abordagem leve do Governo face às pessoas que violam os direitos humanos. Aqueles que eu culpo são os governantes, que jogam com as nossas frustrações, com os nossos medos. Não nos deram aquilo que precisamos, um país que seja seguro, próspero, com igualdade. E em vez de os culparmos a eles encontrámos um escape: estes suspeitos criminosos que não foram julgados ou provados culpados.

É uma estratégia?

Se fosse uma estratégia seria fácil lutar contra ela, porque para uma estratégia podemos ter uma contra-estratégia. O que é, realmente, é uma cultura, e quando é uma cultura significa que está entranhada. E é muito, muito difícil mudar uma cultura. É um sistema composto por diferentes estratégias, é um caos complicado que acaba por funcionar por si próprio.

E como é que se muda essa cultura?

A dificuldade é mesmo essa. Cada um trabalha na sua agenda e na sua auto-preservação. A nossa noção de justificação pelas coisas terríveis que fazemos enquanto seres humanos é muito assustador, e é por isso que temos sistema de governo, de regras, de lei e ordem que se destinam a equilibrar (voltando à palavra) esta tendência humana. Portanto, não, não é uma estratégia, mas é pior.

O que mudou na sua perspectiva do mundo no momento em que deixou as Filipinas, há 17 anos?

Ironicamente, tornei-me muito mais envolvido nas políticas internas do meu país do que quando vivia lá. Viver lá deixava-me exausto, estava desanimado com as Filipinas, não queria saber, pensava que nunca iria mudar e ficava chateado com o ultraje diário que via e com a sensação de impotência. E ter a capacidade de estar longe e ter de olhar distante acabou por me permitir examinar o país ainda melhor. No início da minha carreira, não tinha muito dinheiro para voltar às Filipinas regularmente, então tive de conseguir encontrar o ponto entre uma observação distante, que me deu uma visão alargada para que conseguisse ver como tudo funciona, e os regressos em que via mesmo como as coisas estavam a acontecer e ter a perspectiva de um todo. Felizmente que, onde estou na minha carreira agora, consigo fazer isso. Posso passar muito tempo fora mas também passo muito tempo em casa. Não estou tão cansado, desanimado, sem esperança; posso sair das Filipinas e recarregar baterias e também estar em casa e envolvido.

Como se dá esse envolvimento?

Eu escrevo artigos de opinião mas quero garantir que são peças de opinião informativas, e para estar informado preciso de ir para as ruas, de falar com pessoas, ouvir os testemunhos dos mais vulneráveis e das pessoas que os ajudam e lutam pelos seus direitos, saber os diferentes pontos de vista e um vasto conjunto de perspectivas no espectro das opiniões políticas. É isso que faço quando vou a casa. Certamente não é o suficiente. Nos últimos três anos, tenho voltado religiosamente mas sempre em trabalho. Estou exausto. Mas por mais exausto que esteja, aquilo que tenho de fazer nunca foi tão claro: o meu caminho, o meu papel, a minha responsabilidade são as minhas ideias, que quero discutir com pessoas, partilhar, testar.

Divide-se entre o jornalismo e a ficção, publicou o romance “Ilustrado” (2008) que venceu o Prémio Literário Man Asian e foi considerado NY Times Notable Book 2010, e já afirmou que gostaria de ver a ficção tornar-se outro espaço para que os filipinos explorem aquilo que os diverge de uma forma pacífica. Que espaço é este que a literatura ficcional merece?

A ficção é libertadora porque permite-nos criticar sem arranjar problemas, sem se ser acusado de difamação. Quanto mais restritiva uma sociedade for, mais importante é a ficção como caminho para contornar a restrição – inteligente e engenhosamente. A ficção transforma-se num grande espaço para nós discutirmos com segurança estas questões e é por isso que precisamos dela. É por isso que precisamos também de todo o tipo de artes. As artes criativas são incrivelmente importantes a par do jornalismo, porque habitam diferentes espaços e atacam a mesma coisa partindo de diferentes ângulos.

Tem algum comentário sobre o cancelamento de três nomes convidados do Rota das Letras, pela sua vinda ter sido considerada “inoportuna”?

Estou vagamente informado. Penso que é instrutivo e importante para nós vermos ou sabermos que se tenta silenciar pessoas, quer dizer que aquilo que estão a tentar silenciar é algo que consideram perigoso. E isso enfatiza e encoraja-nos a tomar atenção àquilo que ele consideram perigoso. A minha opinião é que qualquer governo, administração, grupo de pessoas que é legítimo, que se baseia em boas ideias em vez de controlo, que é livre e aberto e tem a vontade de permitir que pessoas normais possam expressar-se e fazer parte, não precisa de controlar aquilo que é dito. A partir do momento em que afirmam ‘não pode dizer isto’, estão expostos e, aí, temos de ver o que está exposto. Se olharmos para o panorama geral percebemos que é uma oportunidade para vermos onde e quais são os poderes.

Já sentiu algum tipo de pressão à sua liberdade de expressão nas Filipinas?

Ah, sim! O nosso antigo presidente, Noynoy Aquino, desdenhava os meios de comunicação. Criticava-os porque eles também o criticavam. Mas a administração actual tem sido muito pior e mais enérgica em calar vozes discordantes e da oposição, seja em publicações ou pessoas privadas que se manifestam nas redes sociais. Ido está o antigo modelo dos anos 1970, os ditadores que tivemos nas Filipinas ou em Portugal que iam até às instituições, organizações, negócios, e os fechavam. Esta é uma nova forma de ditadura em que nos dizem que temos democracia, que as pessoas são livres, mas os poderes que nos fazem sentir que as coisas são livres mantêm o controlo. É uma dança disciplinada, aquela que fazem. Nas Filipinas, estão empenhados nisso. É quase cómico quando olhamos para o cenário mais alargado e vemos que isto está a acontecer, e é tão engenhoso que se torna sinistro.

Estas realidades também têm lugar nas suas ficções.

Nas minhas ficções, eu crio as personagens que são oriundas de diferentes partes da sociedade, e eu vejo como a influenciam de uma forma muito própria. Por exemplo, se as personagens estiverem em posições de poder, se forem influenciadas por estes mecanismos, se contrariarem as correntes, depois podemos perceber como o sistema funciona. É através das personagens e dos conflitos dentro da ficção que conseguimos esta observação grandiosa da vida para além de uma página.

Considera que é esse o objectivo da ficção?

É um dos objectivos da ficção. Existem muitos. A ficção também deve entreter, deliciar, surpreender, cativar, romantizar, falar honestamente, criticar; todas essas coisas. E é isso que a boa ficção faz. Um bom romance sobre atrocidades também mostrará a beleza e as razões que nos levam a cometer essas atrocidades. Caso contrário, é apenas o autor a mostrar ao leitor aquilo que pensar em vez de encorajá-lo a ver as coisas de outra forma.

É isso que faz nos seus romances?

Sim e é incrivelmente difícil. O segundo romance em que tenho estado a trabalhar é sobre o presente, o primeiro romance era sobre o passado e como o passado nunca muda – o fracasso da elite na História das Filipinas e da sociedade por várias gerações. Foi mais fácil escrever porque é sobre algo que está terminado. Posso olhar para o passado com a vantagem do presente e vê-lo em toda a sua extensão. Escrever sobre o presente é mais difícil porque há tantos elementos em movimento que também evoluem. É por isso que termino o livro e sinto sempre que tenho de o reescrever.