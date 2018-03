Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau não abre antes de Julho

A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau não vai abrir antes de Julho devido aos “defeitos graves” nos aterros da ilha artificial que vai servir de ligação no lado de Hong Kong, avançou ontem um jornal de língua chinesa da cidade vizinha.

Vítor Quintã

Em Janeiro passado, o jornal estatal China Daily avançou, citando “fontes conhecedoras do assunto”, que a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau seria inaugurada em Maio ou Junho, dependendo da construção dos postos fronteiriços de Zhuhai e Hong Kong. Mas é precisamente a ilha artificial que vai servir de ligação no outro lado do Rio das Pérolas que está a atrasar a abertura da travessia, que não deverá acontecer antes de Julho, disse ontem o jornal em língua chinesa de Hong Kong Sing Tao Daily.

Fontes policiais da região vizinha dizem que as forças de segurança recentemente inspeccionaram os trabalhos do edifício do posto fronteiriço e concluíram que há sérios atrasos na construção. O Departamento de Estradas de Hong Kong ainda deverá demorar bastante tempo a resolver os “defeitos”. “Muitos problemas, defeitos graves,” disse uma fonte ao Sing Tao.

Embora as forças policiais tenham originalmente previsto mudar-se para a ilha artificial no final do ano passado, a imprensa de Hong Kong diz que actualmente não há qualquer previsão para quando o posto fronteiriço possa abrir – e com ele a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Em resposta, o Departamento de Estradas disse apenas que as três regiões estão a trabalhar intensamente para chegar a acordo quanto aos procedimentos fronteiriços e assim anunciar a data de abertura o mais cedo possível.

Os governos de Hong Kong, Macau e Cantão já chegaram a acordo para que as fronteiras da ponte estejam abertas 24 horas por dia. Além disso, pelo menos entre Zhuhai e Macau, vai haver uma inspecção fronteiriça única. Ou seja, por exemplo, os residentes de Macau que regressem à cidade usando a ponte apenas precisam de mostrar o BIR.

Aterros movediços

Uma fonte do sector da construção civil disse ao Sing Tao que o principal problema tem a ver com a decisão de começar a construir na ilha artificial antes do aterro estar consolidado. Recorde-se que, em 2015, as autoridades de Hong Kong admitiram que a ilha estava “a mover-se” até sete metros. Isto após uma notícia ter avançado que as estruturas já construídas no aterro se estavam a afundar “a uma taxa de 100 milímetros por mês”.

No lado de Macau, a última fase das obras de construção da zona de administração do posto fronteiriço da RAEM, na ilha artificial ao largo da Zona A dos novos aterros, foi concluída em Dezembro passado, um ano após o início dos trabalhos. O posto foi entregue a Macau na passada quinta-feira. O PONTO FINAL pediu ao Gabinete do Porta-Voz do Gabinete uma previsão para a abertura da ponte de 55 quilómetros ao público, mas não recebeu qualquer resposta.

Qualquer novo atraso é susceptível de aumentar o custo total do projecto que, incluindo a ilha artificial que serve de fronteira em Macau, já atingiu os 120 mil milhões de renminbi (153,8 mil milhões de patacas), sendo que a RAEM já pagou cerca de 2,6 mil milhões quanto à sua parte do orçamento da estrutura principal da ponte. Segundo um estudo discutido no Conselho Legislativo de Hong Kong, em 2009, a taxa de retorno económico da ponte foi calculada em 12 por cento ao longo dos primeiros 40 anos de operação. Uma outra análise, feita pelo ‘China Highway Planning and Design Institute’, em 2008, previu que os benefícios económicos do projecto seriam o dobro do orçamento, embora nessa altura o custo da ponte estivesse estimado em apenas 66 mil milhões de renminbi.