O desejo de José Drummond dominar o “eu” levou-o ao profundo da alma para encontrá-lo “vazio”

“Sometimes I feel That I am Not Myself” é o título da exposição de José Drummond, que reflecte sobre a noção do “eu” e “não-eu” (“self” e “non-self”). A mostra, que inaugura sexta-feira na AFA – Art For All Society, dá a conhecer trabalhos recentes do artista de fotografia, pintura, vídeo-arte e instalação.

Cláudia Aranda

Nos últimos anos, José Drummond desprendeu-se das personagens assumidas nos primeiros trabalhos para assumir uma abordagem mais filosófica, que já estava de certo modo incorporada na sua forma de expressão desde o início, descreve Alice Kok, curadora da exposição “Sometimes I feel That I am Not Myself” (“Às vezes sinto que não sou eu mesmo”). A mostra inaugura sexta-feira, 23 de Março, às 18h30, no espaço de exposições da AFA – Art For All Society, no Macau Art Garden, e vai dar a conhecer trabalhos recentes de fotografia, pintura, vídeo-arte e instalação, criados em 2017 e 2018.

O artista plástico, residente em Macau, assumiu ao longo dos anos diversas personagens nas suas exposições. O também director da VAFA – Festival Internacional de Vídeo-Arte de Macau foi “Pintor”, em 2005, “Fugitivo”, em 2006, “Narcisista” em 2007, “Ilusionista”, em 2008, “Contador de Histórias”, em 2009, “Pretendente”, em 2010, entre outros. Tal como o universal poeta português Fernando Pessoa, que se reinventou várias vezes, tantas quanto os heterónimos que criou, passando a existir sob a forma dos poetas que imaginou, da mesma forma Drummond criou obras de arte com muitas personagens diferentes. Embora, o artista plástico de Macau não os nomeie com nomes específicos. No caso de Drummond, essas personagens imaginárias podem ser ou não uma representação de ele mesmo, explica Alice Kok.

Por mais de 20 anos, Drummond não deixou de aprofundar a condição humana, recorrendo a uma ampla gama de meios, desde a pintura, fotografia, vídeo-arte, instalação, ‘performance’ e a literatura.

“Esse desejo de dominar o significado de ‘eu’ levou-o ao mais profundo da alma para encontrá-lo ‘vazio’”, revela Alice Kok. “Como se as suas personagens exteriores se dissolvessem em poeira estelar, que é a essência da verdadeira natureza do nosso ser, elas tornaram-se parte de uma imagem mais grandiosa. A incerteza sobre de onde vem e para onde vai o ‘eu’ nunca acaba”, descreve a também artista plástica e presidente da AFA, Kok. Ao mesmo tempo, a forma de expressão do artista está a tornar-se cada vez “mais expansiva e livre do figurativo nos seus traços de experimentação”, com recurso a vários meios, mas ainda sem se confinar a uma representação abstracta. “As suas obras continuam a ser uma representação romântica da sua profunda compreensão do dilema humano”, descreve Kok, dando como exemplo a instalação das mensagens engarrafadas, que “reflectem o destino do ser humano que está condenado a nascer e a morrer sozinho”. A mostra “Sometimes I feel That I am Not Myself”, de José Drummond, prolonga-se até 14 de Abril.