Mundial2018: Selecção portuguesa terá patrocínio de grupo chinês

O grupo chinês Hangzhou Wahaha, um dos maiores produtores de água, lacticínios e refrigerantes da China, vai patrocinar a selecção portuguesa de futebol no decorrer do Mundial de 2018, que terá lugar na Rússia.

Segundo um comunicado da empresa, que não revela os valores do negócio, o patrocínio visa aumentar o conhecimento das marcas do grupo no mercado internacional, procurando assim expandir os respectivos produtos do Hangzhou Wahaha.

O acordo permite ao grupo chinês utilizar imagens dos vários jogadores da selecção portuguesa nos produtos da marca e anúncios. A empresa divulgou já um anúncio em chinês onde é possível ver cinco jogadores da selecção portuguesa, com Cristiano Ronaldo no centro.

Com sede em Hangzhou, capital da província de Zhejiang, o grupo chinês foi criado em 1987, contando com cerca de 150 subsidiárias espalhadas pelo continente chinês e mais de 30 mil empregados.