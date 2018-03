Mais de 90% dos finalistas do secundário inscritos no exame unificado

Mais de 4.700 alunos do ensino secundário inscreveram-se para o exame unificado de acesso ao ensino superior de Macau, correspondendo a cerca de 90% dos finalistas. O cartão para a realização das provas estará disponível entre 22 de Março e 8 de Abril nas páginas electrónicas da Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau, Instituto de Formação Turística e da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau. No cartão constam informações como os dados pessoais dos candidatos e os locais onde se realizam os exames. As provas de acesso ao ensino superior realizam-se entre os dias 4 e 8 de Abril para as disciplinas de Português, Chinês, Inglês e Matemática. Os alunos deverão chegar à sala com pelo menos 30 minutos de antecedência.

