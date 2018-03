Macau, este lugar pequeno e cheio de gente com muitas histórias para contar

Literatura, identidade, tradição, história foram assuntos que vieram ontem à tona durante uma conversa sobre “Escrever Macau”, tema da sessão da noite do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. O debate envolveu três autores muito ligados ao território através do nascimento ou do passado e raízes familiares: Rui Rocha, Marco Lobo e Jenny Lao-Phillips.

Cláudia Aranda

“Macau, é um lugar pequeno, cheio de gente, as pessoas estão muito perto umas das outras, se ouvirmo-nos uns aos outros há muitas histórias diferentes. Como costumo dizer aos meus amigos, acho que Macau é um bom lugar para ter ideias e começar uma história, é aqui que encontro a minha inspiração e é, por isso, que acho que Macau é um bom lugar para começar a fazer literatura”, dizia ontem a académica nascida em Macau, Jenny Lao-Phillips. A autora assina a coluna “Made in Macau”, sobre cultura, história e traduções do território, histórias que recolhe das gerações mais antigas de chineses, portugueses e macaenses, publicadas no jornal Macau Daily Times. Phillips escreve também poesia e publicou em 2006 o livro “The Legend of The Chinese Zodiac”.

Rui Rocha, nascido em Lisboa, mas filho de mãe macaense, contou que passou anos “a tentar perceber Macau enquanto parte da China”. “Tentei escrever algo sobre Macau que não fosse etnográfico, mas que fosse transcultural, uma poesia que pudesse ser lida aqui e em qualquer sítio”. Para esse efeito, foi importante ter a mãe de Macau. “Sou um afortunado porque comecei a ler cultura chinesa, japonesa, em casa, e quando cheguei ao território já tinha uma ideia literária de Macau e achei interessante passar mais uns anos a tentar perceber o que se passava nesta cidade”. Rui Rocha inspirou-se na poesia chinesa das dinastias Tang e Song, e na poesia Zen japonesa. Fez a sua estreia em poesia em 2012 com “A Oriente do Silêncio”, e voltou a publicar, em 2016, o livro “Taotologias”.

“Sinto-me um escritor de Macau, mas não sou macaense, escrevo de uma perspectiva de quem ama este lugar”, afirmou Marco Lobo, neto de Pedro José Lobo, figura destacada de Macau do século XX. O autor de romances históricos é hoje residente em Tóquio, português de nacionalidade, que cresceu em Hong Kong, mas manteve uma forte ligação a Macau, através da família. Marco Lobo afirmou que tem muita gente a sugerir-lhe que escreva um livro “biográfico” ou “histórico” sobre a família, romance que ele admite vir a escrever, mas que ainda tem de considerar a melhor abordagem a usar. “Quero que o livro conte alguma coisa sobre Macau, não posso ser assim tão egoísta que conte apenas a história da minha família e daqueles personagens, tem que ser alguma coisa sobre a comunidade também”.

Jenny Lao-Phillips escreve sobre tradições e costumes que “só existem em Macau, Hong Kong ou na área de Guangdong”, disse. “Em alguns aspectos, em Macau, criaram-se tradições, que noutras partes do mundo se chamam tradições chinesas, mas que não são da China. Surgiram em Macau, acho que temos a nossa história, tradições, costumes e, a partir daí, podemos criar outras coisas”, afirmou a autora. Em termos de género literário Macau é, e será sempre, “um poema”, no entender de Jenny Lao-Phillips. “Por causa do passado de multiculturalismo, a forma como aceitamos e vemos as diferenças, penso que Macau é um poema, é um lugar poético”. Para Marco Lobo, Macau “é um lugar muito romântico, mas também perfeito para o crime”, é uma “cidade do pecado”, que pode inspirar muitas novelas e romances policiais.

Já Rui Rocha afirmou que o que mais lamenta é, neste pequeno lugar, “termos duas pequenas comunidades que parecem transparentes uma em relação à outra”. “Poderia encontrar um milhão de razões para esta situação, mas é uma pena porque a maior parte dos portugueses, nascidos em Portugal, não sabem o que se passa do lado de lá”, disse.