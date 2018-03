Governo assegura que renda do Jockey Club é paga sem atrasos

Em comunicado do gabinete do porta-voz do Governo, o Executivo veio assegurar que a renda do terreno da Companhia de Corridas de Cavalos de Macau tem sido paga “sem qualquer atraso, até hoje”. A notícia de que o Jockey Club não pagava a renda pela concessão tinha sido avançada pela Rádio Macau, após consultar os relatórios de execução do orçamento da RAEM.

No mesmo comunicado, o Governo recorda que, aquando da prorrogação do contrato de concessão, foi exigido à empresa o pagamento das dívidas em atraso, no prazo de três anos, sem referir o montante das mesmas. Antes de partir para Pequim, na segunda-feira, Chui Sai On prometeu esclarecer os pormenores do novo contrato de concessão do Jockey Club. A renovação por 24 anos e seis meses da concessão do Jockey Club foi anunciada em finais do mês passado e recebida com incredulidade por parte de alguns economistas e analistas.

Na altura, em declarações ao PONTO FINAL, Albano Martins classificou como um “desastre económico” esta decisão do Executivo. O Governo justificou a renovação com o investimento de 1.500 milhões de patacas para melhoramento das instalações e para desenvolver outras actividades não-jogo. A companhia fechou 2016 com prejuízos acumulados de 4.073 milhões de patacas. C.V.N.