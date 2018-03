DSSOPT vai recuperar terreno ocupado ilegalmente em Hac Sa

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) vai proceder à recuperação do terreno ocupado ilegalmente na Povoação de Hac Sa e também do espaço verde onde foram realizadas obras de aterro. Em comunicado, o organismo explica que foram unidos os dois processos, apesar de os dois lotes não serem contíguos, por as áreas estarem apenas separadas por um portão metálico. A mesma direcção de serviços recorda que a Lei de Terras actualmente em vigor determina que a ocupação ilegal de terrenos do Governo é punida com multa que pode atingir os três milhões de patacas.

No início deste ano, a DSSOPT verificou que tinham sido realizadas obras de nivelamento sem licença e notou indícios de um aumento significativo na área do terreno que foi ilegalmente ocupado. Nos dias 22 e 24 de Janeiro foram emitidas as ordens de suspensão e de embargo da obra ilegal, ambas ignoradas pelo infractor que acelerou o ritmo de execução dos trabalhos. No final de Fevereiro os fiscais voltaram a deslocar-se ao local e verificaram que o aterro e nivelamento do “espelho d’água” tinham sido praticamente concluídos, restando apenas uma área diminuta que não tinha sido aterrada. No mesmo local tinha sido também construída uma edificação clandestina utilizada para depósito de resíduos.

A DSSOPT vai realizar a audiência prévia do caso e ordenar aos ocupantes para procederem à desocupação do terreno em causa, à remoção dos materiais e equipamentos e à sua devolução ao Governo, sem qualquer direito a indemnização. Se o terreno não for desocupado e devolvido no final do prazo fixado, o Governo vai avançar com uma acção de despejo e o infractor ficará sujeito ao pagamento de uma multa e as despesas referentes às obras de demolição ficarão a seu cargo. C.V.N.