DSAL suspende trabalhos em altura no Morpheus

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) determinou a suspensão dos trabalhos em altura do quinto andar do hotel Morpheus, após uma trabalhadora ter falecido no domingo na sequência de um acidente de trabalho. A mulher encontrava-se a realizar trabalhos de pintura no tecto falso do quinto piso quando o mesmo se quebrou, resultando numa queda de sete metros. A vítima não apresentava sinais de vida quando foi levada para o hospital e verificou-se posteriormente que a mulher se encontrava a trabalhar ilegalmente. O empreiteiro deve agora rever as condições de segurança do estaleiro e apresentar um relatório do acidente, só podendo retomar os trabalhos após ser concedida autorização da DSAL. Em comunicado, o organismo expressou as suas condolências à família da vítima, referindo que vai dar acompanhamento e seguimento legal relativamente à responsabilidade da infracção cometida.

