O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, reagiu ontem às declarações de Ho Iat Seng, que considerou “inoportunas” as visitas de secretários a Pequim por coincidirem com as reuniões da Assembleia Popular Nacional e da Comissão Política Consultiva do Povo Chinês. De acordo com o Ou Mun Tin Toi, Alexis Tam respondeu ao presidente da Assembleia Legislativa, referindo que foram os departamentos governamentais chineses a realizar os convites para os encontros em Pequim.

