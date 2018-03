Centro de Ciência e Torre de Macau iluminam-se de azul pelo autismo

Em Macau, o mês de Abril é também dedicado à consciencialização do autismo. O Centro de Ciência e a Torre de Macau vão iluminar-se de azul no dia 2, no âmbito de um conjunto de actividades dinamizadas pela Associação de Autismo de Macau.

Catarina Vila Nova

O mês de Abril será dedicado a promover a consciencialização do autismo, com um conjunto de actividades organizadas pela Associação de Autismo de Macau (AAM). O organismo, que conta já com cinco anos de existência, vai associar-se à campanha global “Light It Up Blue”, da organização não-governamental Autism Speaks, que anualmente ilumina de azul alguns dos marcos mais emblemáticos do mundo. Este ano, serão o Centro de Ciência e a Torre de Macau a aderir à iniciativa, no dia 2 de Abril, encontrando-se a associação a aguardar pela confirmação do Instituto Cultural de mais um local. O programa, que se estende durante todo o mês de Abril, conta também com exposições, performances e conferências.

“O objectivo deste evento é o de promover a consciencialização do autismo para que a comunidade local possa aceitar as crianças e pessoas autistas como elas são”, explicou ontem Nicole Chan, directora-geral da AAM, em conferência de imprensa. No primeiro dia do mês, o Centro de Ciência acolhe uma série de actividades destinadas a pais de crianças autistas, enquanto que, simultaneamente, na Torre de Macau, as famílias são convidadas a caminhar no perímetro que circunda a torre.

A 2 de Abril, o Centro de Ciência recebe um conjunto de actividades inaugurais, começando com um concerto do coro familiar da AAM, uma performance e uma palestra conduzida por Chu Chih Kuang, professor de edução especial de Taiwan, destinada também a pais de crianças com autismo. Nos dias 6 e 7, no mesmo local, realiza-se o seminário “Explorar como a tecnologia pode ajudar crianças com autismo”, com especialistas de Hong Kong, Taiwan e Macau.

Durante todo o mês de Abril estarão patentes no Centro de Ciência e na Torre de Macau duas exposições. “Endless Life and Unlimited Artistic Power” reúne um conjunto de trabalhos de pintura de crianças autistas e dos seus pais, que foram posteriormente adaptadas por designers de diferentes partes do mundo para dar corpo a uma segunda mostra.

Ainda durante o mês de Abril a associação vai dar início a um curso de música dirigido a 20 crianças com autismo, para o qual deu formação a cerca de 16 professores no ano passado. O objectivo, explicou Nicole Chan, é o de “consolidar um grupo de crianças autistas com talento musical para poderem actuar em Macau e internacionalmente”. Deste grupo inicial de 20, serão seleccionadas, depois de Junho, uma dezena de crianças que receberão um subsídio parcial para continuar a estudar e poderem juntar-se à Orquestra Sinfónica Jovem de Macau.

“MUITOS PAIS NÃO QUEREM ACEITAR QUE AS SUAS CRIANÇAS SÃO AUTISTAS”

De entre as iniciativas que a AAM tem vindo a desenvolver contam-se os seminários e os grupos de apoio criados no Facebook e WeChat destinados à partilha de experiências entre pais. De acordo com números avançados por Nicole Chan, entre 300 a 400 crianças com autismo participaram nas actividades do ano passado. “Com base nas actividades de consciencialização que temos desenvolvido, eu acredito que, pelo menos, entre 30 a 40% da população tem noção do que é o autismo”, disse Chan.

Recentemente, a associação começou a realizar acções de sensibilização em algumas creches do território junto dos educadores de infância, pais e empregadas domésticas. “Nós ensinamos quais são os sintomas para que eles possam distinguir as crianças autistas. Até aos três anos é a altura ideal [para diagnosticar] as crianças com autismo. Muitos pais não querem aceitar o facto de que as suas crianças são autistas, por isso, existem imensos casos escondidos. Alguns deles podem ter até 50 ou 60 anos”, alertou.

Segundo números avançados por Nicole Chan, no ano passado, os Serviços de Saúde avaliaram cerca de mil crianças, das quais 800 necessitavam de terapia. Destas, cerca de 70% foram diagnosticadas com autismo. Porém, Chan ressalvou que estes são apenas dados recentes, não conhecendo o panorama global de Macau.

A AAM nasceu há cinco anos e conta com um apoio mensal de 40 mil patacas por parte do Governo. Actualmente, a associação não tem um espaço físico e encontra-se a aguardar há cerca de um ano pela atribuição de um local. Em termos de apoio especializado, apenas pertencem à associação um terapeuta da fala, um psicólogo e um consultor musical.