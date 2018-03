Rodrigo de Matos encontra nos trocadilhos o caminho para um mundo surreal

A exposição “Pinacotroca” (“Punacotheca”, em inglês), de Rodrigo de Matos, inaugura na próxima quinta-feira, na Creative Macau, às 18h30. A mostra insere-se no conjunto de exposições promovidas pelo Festival Literário de Macau – Rota das Letras, mas o desafio foi lançado pela Creative Macau. O corpo de trabalho é composto por 30 pinturas e ilustrações que partem de trocadilhos para se transformarem em imagens ambíguas e bizarras.

Joana Figueira

Rodrigo de Matos reconhece no processo de explorar os múltiplos significados de expressões da linguagem do quotidiano um ponto de partida para um trabalho criativo que põe em relação o humor e a “imagem absurda”. Os seus cartoons chegam aos leitores de várias publicações há vários anos, sejam locais ou portuguesas, mas é a ilustração e a pintura que dão forma à exposição “Pinacotroca”, inserida no conjunto de mostras que integram a programação do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, que inaugura na próxima quinta-feira na Creative Macau.

Rodrigo de Matos explica que “Pinacotroca” resulta, de certa forma, de um desafio que lhe foi lançado pela Creative Macau para este ano depois de, em 2016, ter participado numa exposição colectiva que apresentou obras de artistas locais. Na altura, o artista exibiu a pintura “Traffic jam” (tráfego, em português), “um conceito explicado, visualmente, de forma literal”.

“Parti desse conceito de explorar coisas da nossa linguagem, seja do inglês, seja do português, de preferência que a piada resultasse em ambos. Então deparei-me com várias linhas de interpretação das coisas que nós utilizamos na linguagem que pudessem ter piada visualmente. Acabei por encontrar situações em que às vezes é uma leitura literal de uma certa expressão, às vezes é uma interpretação forçada de um segundo sentido e tenho o exemplo de uma situação em que a mesma imagem tem uma piada em inglês e tem uma piada diferente em português”, explicou Rodrigo ao PONTO FINAL.

“Pinacotroca” apresenta uma selecção de 30 pinturas e ilustrações de um mundo surreal e visualmente absurdo, repartindo-se igualmente pelas duas expressões artísticas. O artista recorre à tinta permanente, cartolina e apontamentos em tinta acrílica no caso da ilustração. O acrílico sobre tela é transversal a todos os trabalhos de pintura.

A pintura não é algo novo para Rodrigo de Matos. O artista recorda que as primeiras experiências aconteceram ainda na altura do liceu e que esta exposição é um “retomar” de materiais como o óleo e o acrílico. O cartoon, que ocupa grande parte da sua vertente profissional artística desde há 10 anos, é feito essencialmente em meios digitais.

A distância entre o cartoon editorial e a pintura e ilustração

“Eu diria que no cartoon editorial o importante é a mensagem. Ou seja, quando eu tenho uma ideia para fazer um cartoon, qualquer outro cartoonista é capaz de desenhar aquela ideia ao seu próprio estilo, e no final vai-se a ver e é sempre um grande cartoon quando o cartoonista é bom. O importante é ‘o quê’”, refere o artista.

No caso das Belas-Artes, Rodrigo de Matos coloca-as no pólo contrário: “O importante é ‘o como’. Por exemplo, ‘A Anunciação’ de Fra Angelico e ‘A Anunciação’ de Leonardo da Vinci são dois quadros completamente distintos, embora o tema seja o mesmo. A abordagem que cada artista dá àquela história é o principal daquilo que eles fazem. Ou seja, um quadro é totalmente diferente do outro pela forma que cada um deles encontrou para representar aquilo”.

“Um viveiro muito fértil”

Rodrigo de Matos assume a vontade de dar continuidade a esta série de pintura, que apresenta pela primeira vez ao público em “Pinacotroca”. “Talvez entrando por outros caminhos; por que não agarrar em provérbios ou expressões idiomáticas? [A linguagem] é um viveiro muito fértil em termos de possibilidades, de ideias para se pintar. No fundo, a intenção disto é uma recreação técnica do artista. É tentar praticar, evoluir dentro da técnica, daquilo que se faz. E as ideias, aqui, são pretextos para se fazer coisas visualmente interessantes. (…) É evoluir dentro daquilo que sou”.

“Sobre os ombros de gigantes”

Rodrigo de Matos assume o gosto pelo Surrealismo, “aquele retrato dos sonhos que se tentou fazer” – e o Modernismo em geral. “A arte de hoje não traz nada de novo, mas foi aquilo que foi conquistado naquela altura [primeira metade do século passado], que é o desprendimento de limites e de academicismos. Tudo passou a ser possível e esses artistas esticaram a corda até onde podiam, abriram caminho ao que veio depois naquilo que é considerado arte contemporânea, em que realmente há uma dose de liberdade total em relação não só às formas de produção da arte, como às coisas que são produzidas, às imagens que são realizadas”, diz.

E isso rege a construção do seu corpo de trabalho? “Digamos que o meu trabalho só é possível porque eu – como disse um dia Isaac Newton, ‘se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes’, que foram esses artistas do passado, do Modernismo”.