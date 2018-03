Questões de género e identidade pelas novas vozes da literatura em chinês

Para Joy Chaung, a identidade tornou-se uma questão quando saiu de Taiwan para ir estudar Filosofia em Paris, cidade onde impor-se como taiwanesa tornou-se uma necessidade. Wen Zhen partilhou ontem com o público do Festival Literário de Macau o seu processo de escrita, no qual empresta um pouco de si a cada personagem dos seus livros.

Catarina Vila Nova

As questões da emancipação feminina e da identidade pessoal estiveram ontem no centro da sessão da Rota das Letras, que levou até ao Edifício do Antigo Tribunal as escritoras Wen Zhen e Joy Chaung. Zhen apresentou a sua mais recente colectânea de contos, “SEVEN”, título escolhido, segundo explicou, devido à proximidade fonética que existe entre o número “sete” e a palavra “mãe”. A contista explicou que imprime sempre um pouco de si em cada uma das suas personagens, assumindo que este é um equilíbrio por vezes difícil de alcançar. Na escrita de Joy Chaung, as crises identitárias são uma temática recorrente e algo que a vem acompanhando desde que chegou a Paris para estudar Filosofia.

“A primeira vez que me apercebi da minha identidade como taiwanesa e não chinesa foi quando estudei em Paris e precisava sempre de provar que sou taiwanesa e não da China continental. Quase todos os estudantes do meus país que eu conheci em Paris tiveram a mesma experiência e queriam insistir que somos taiwaneses e não chineses”, explicou Joy Chaung ao PONTO FINAL.

Seria na capital francesa, onde se tornou mestre em Filosofia, que se apercebeu que Taiwan não é um caso particular. “Percebi que não é algo particular em Taiwan. É, na verdade, ligado a uma história mundial muito maior, ligada à colonização e pós-colonização”, explicou a escritora.

A questão da identidade surge na escrita de Joy Chaung ainda na universidade, ao ser o tema central da tese, e acompanha-a até aos dias de hoje. Segundo explicou, o livro “False Dilemma”, obra que apresentou ontem, gira em torno da descoberta da identidade política e evoluiu até à própria identidade da autora. “No meu livro mais recente, que ainda não foi publicado, eu falo de identidade de uma forma mais global, como a existência do ser humano”, revelou.

EM CADA PERSONAGEM UM PEDAÇO DE SI PRÓPRIA

“Muitas das minhas personagens são projecções de mim mesma, mas eu tenho que encontrar um equilíbrio”, confessou Wen Zhen. A contista diz escrever para resolver os seus próprios problemas mas, no final, são os leitores que encontram consolo nas suas palavras, segundo considera: “Muitos leitores entendem as personagens como credíveis, universais”.

A autora debruçou-se igualmente sobre as questões de género no continente, fazendo um paralelismo com o período imediatamente após a implementação da República Popular da China e a posterior abertura do país. “Desde 1949 e até meados de 1980 nós tínhamos mentalidades semelhantes; as pessoas pensavam que as mulheres deviam ser como os homens e não deviam usar maquilhagem, e deviam usar armas como qualquer homem. Após a abertura, as diferenças foram acentuadas e isto trouxe o problema do comunismo. O maior problema na sociedade chinesa é o facto de as características das mulheres serem demasiado enfatizadas”, considerou a escritora.