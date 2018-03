Programa diversificado no duplo aniversário da Fundação Oriente e Museu do Oriente

O 30º aniversário da Fundação Oriente e os 10 anos do Museu do Oriente são celebrados na capital portuguesa até ao próximo dia 27 de Maio, com um diverso programa de actividades. A Índia, a Coreia, as Filipinas, a Tailândia, o Japão, o Bangladesh, a China e Timor-Leste são os países em destaque num programa que junta exposições, concertos, workshops, aulas de yoga, dança tradicional, estampagem de tecidos, palestras e um festival de comida de rua.

Da Índia chega a Lisboa uma exposição sobre a rota das especiarias para descobrir a essência da cozinha indiana e também uma aula sobre como vestir o “saree”, bem como workshops de danças de Bollywood, caligrafia hindi e pinturas de henna. Da Coreia os participantes poderão ter uma experiência de hanbok, o traje tradicional coreano, e também workshops de caligrafia e de jogos tradicionais do país. A dança “sinulog” é a principal atracção do programa dedicado às Filipinas, que integra também contos e artesanato tradicional filipinos.

Na programação dedicada à Tailândia está inserida uma cerimónia de introdução à tradição budista de fazer oferendas, e uma cerimónia da água para purificação da imagem do buda e dos monges. Os interessados pela cultura nipónica podem ficar a conhecer a história de Momotaro e assistir a um concerto de flauta “shakuhachi”.

A escola de ópera de Xangai inaugura o programa da China com um concerto, seguido de uma cerimónia de abertura com a tradicional Dança do Leão.

O ano novo do Bangladesh também se celebra em Lisboa com a procissão “mangal shovajatra” e uma demonstração de cozinha e arte com uma cerimónia tradicional de casamento. Por fim, de Timor-Leste chega a exposição de pintura “Entre o sol e a lua”, e a mostra de maquetas “A arquitectura timorense”.