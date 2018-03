Portugal abrirá “muito em breve” consulado em Cantão

A rede diplomática portuguesa reforçará “muito em breve” a presença na China com a abertura de um consulado em Cantão, disse à agência Lusa o cônsul, André Sobral Cordeiro. “Está para muito breve”, afirmou Sobral Cordeiro, que já apresentou as credenciais junto das autoridades chinesas e aguarda agora a conclusão das obras para inaugurar as novas instalações.

“Mais dia, menos dia, inauguramos as instalações, dependemos apenas da conclusão das obras, que estão a avançar a bom ritmo”, detalhou.

Trata-se do terceiro consulado de Portugal na China continental, depois de Pequim e Xangai, e terá como área de jurisdição as províncias de Guangdong, Hainan, Hunan, Fujian e a Região Autónoma de Guangxi.