Incumprimento da Wynn Resorts fora do baralho

Os detentores de dívida da Wynn Resorts têm até amanhã para aceitar um pedido da empresa para mudar os termos e assim prevenir um incumprimento técnico. Mas um contabilista disse ao PONTO FINAL que dificilmente os bancos iriam ao extremo de pedir a falência da operadora de jogo.

Vítor Quintã

Os bancos que financiaram a construção de vários empreendimentos no Cotai dificilmente vão tomar medidas extremas, como por exemplo forçar a falência das operadoras de jogo, disse ao PONTO FINAL um professor de contabilidade que deu ontem uma palestra em Macau. Apesar de várias operadoras, incluindo a Wynn Resorts, terem recentemente tido dificuldades em cumprir os requerimentos técnicos dos empréstimos, Zhang Liandong acredita que as instituições bancárias tendem a preferir renegociar a dívida.

Termina amanhã (hora de Macau) o período durante o qual os detentores de notas de dívida da Wynn Resorts podem aceitar um pedido da companhia para alterar um dos requerimentos, que exige que a empresa mantenha o mesmo accionista maioritário. A Wynn quer alterar esse requerimento para se aplicar apenas se houver alguém que detenha pelo menos 50 por cento das acções. Isto porque a operadora arrisca-se a ser obrigada a pagar de imediato um empréstimo de 500 milhões de dólares norte-americanos (4 mil milhões de patacas) que só termina em 2023.

Algo que poderá acontecer após o principal accionista, Steve Wynn, ter deixado a liderança da Wynn Resorts devido a alegações de assédio sexual que o empresário nega. Ontem o Wall Street Journal avançou que afinal o septuagenário pagou compensações a pelo menos duas ex-empregadas em acordos extrajudiciais. Steve Wynn deixou a empresa em Fevereiro, num acordo que lhe permite vender a participação de 11,8 por cento que detém na operadora “de forma ordeira”.

Por outro lado, a Wynn Resorts está sob investigação nos estados norte-americanos do Nevada e Massachusetts, e aqui em Macau. Caso a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos conclua que Steve Wynn deixou de ser um homem acima de qualquer suspeita, pode obrigar a Wynn Macau a comprar as acções do ex-presidente, disse ao PONTO FINAL em Janeiro passado o advogado Pedro Cortés.

Incentivos para ajudar

Não é a primeira vez que as operadoras de jogo de Macau se vêm em risco de incumprimento técnico. Em 2015 a então Melco Crown foi também obrigada a renegociar os termos de um empréstimo, por não conseguir garantir pelo menos 400 mesas de jogo no seu empreendimento Studio City. No Verão passado foi a vez do hotel-casino The 13 falhar a data de abertura prevista num empréstimo de 3 mil milhões de dólares de Hong Kong do Bank of Communications.

Zhang Liandong diz que é normal os bancos preferirem renegociar os termos em vez de “serem mais duros e recorrerem a medidas extremas, como seja solicitar a declaração de falência” das operadoras de jogo. O professor na Escola de Contabilidade da Universidade de Gestão de Singapura lembra que, face ao risco de receber apenas uma parte da dívida após um processo de falência que por vezes se arrasta, as instituições financeiras têm incentivos para apoiar as empresas a ultrapassar momentos mais complicados.

Zhang veio à Universidade de Macau apresentar uma palestra sobre ‘credit default swaps’, um instrumento financeiro usado para minimizar o risco causado por empréstimos que não são pagos. O especialista defende que a utilização deste tipo de instrumentos tem levado a que os bancos sejam mais tolerantes no que toca ao comportamento dos devedores, por exemplo evasão fiscal e investimentos arriscados. Por outro lado, diz o contabilista, as ‘swaps’ têm permitido às instituições financeiras ser mais duras para aqueles que falham os pagamentos.