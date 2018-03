Governo quer maior conhecimento sobre Lei Constitucional chinesa

O programa de actividades de comemoração do 25º aniversário da promulgação da Lei Básica de Macau está prestes a arrancar. O Governo aponta o foco para a população mais jovem e quer um maior conhecimento geral sobre a Constituição chinesa.

Joana Figueira

O Governo apresentou ontem as actividades anuais de comemoração do 25º aniversário da promulgação da Lei Básica de Macau. Um total de 4,5 milhões de patacas foram investidos num espectáculo, seminário académico, cursos de formação, fóruns e concursos. A camada jovem apresenta-se como o principal alvo das actividades que integram cada vez mais aspectos da Lei Constitucional chinesa, pelo menos desde 2015.

O seminário académico, co-organizado pelo Centro de Estudos de Direito de Hong Kong, Macau e Taiwan da Universidade de Pequim, intitula-se “Avançar para o Novo Caminho da Implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ em Macau” e terá lugar no dia 22 de Março, das 9h30 às 17h30, na Torre de Macau. Foram convidados a participar no evento, que terá a duração de um dia, académicos e peritos da área com experiência do Interior da China, Hong Kong, Taiwan e Macau.

Lo Jing Peng, chefe do Departamento de Divulgação Jurídica e Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) indicou, em conferência de imprensa, que estarão presentes “os membros da comissão de elaboração da Lei Básica, vários membros do início desta comissão; também foram convidados 17 membros originais da comissão preparatória da RAEM. São personalidades de renome e personalidades com importância na história de Macau”.

“O seminário tem um significado e efeitos muito profundos, bem como uma lata abrangência, realizando uma discussão séria relativa ao conteúdo do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, e uma retrospectiva, um balanço sobre as experiências de desenvolvimento da RAEM”, referiram os organismos organizadores das actividades comemorativas, incluindo-se a Associação de Divulgação da Lei Básica de Macau, Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

O programa de actividades integra também um fórum sobre educação cívica que terá como principal orador Lei Pui Lam, vice-presidente da direcção da Associação de Divulgação da Lei Básica de Macau. O evento vai decorrer entre as 15 e as 17 horas, no dia 24 deste mês, na Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau, onde será assinalado, no dia anterior, o 5º aniversário da sua inauguração com a abertura de uma nova exposição. A galeria reabre este mês com “com mais elementos sobre a bandeira, o emblema e o hino nacionais”.

Durante a conferência de imprensa de ontem, a representante da DSAJ, Lo Jing Peng, recusou responder às questões, colocadas pelos jornalistas, relacionadas com a Lei Básica de Macau – que tem com a Lei Constitucional “uma relação parecida com a de mãe e filho” – como a revisão e aperfeiçoamento da lei da Defesa da Segurança Nacional do Estado anunciada recentemente pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak; ou o caso que envolve a pressão do Gabinete de Ligação que terá levado ao cancelamento da presença de três convidados do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. “Esta é uma conferência de imprensa não sobre a própria Lei Básica de Macau mas sobre a promulgação da Lei Básica”, explicou.