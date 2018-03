Festival de Taiwan traz a Macau diva da música indígena

A diva aborígene Abao, uma das grandes vencedoras da última edição dos Prémios ‘Golden Melody’, vai ser a estrela principal do Festival de Taiwan em Macau deste ano, que vai decorrer entre 12 e 22 de Abril. Mas há mais, incluindo uma série de conversas com escritores da ilha.

“Brisas de Taiwan” é o tema do festival que traz a cultura da ilha Formosa para Macau, e cuja edição vai decorrer entre 12 e 22 de Abril este ano, avançou a Agência Central de Notícias. Segundo a agência estatal, o nome maior do programa é Aljenljeng Tjatjaljuvy, conhecida em inglês como Abao, diva da música aborígene de Taiwan, que vai trazer ao LMA um misto de reggae, rock e música tradicional da etnia minoritária Paiwan.

Abao chega a Macau em alta, após o seu último trabalho, “Vavayan”, ter vencido na categoria de melhor álbum de música aborígene nos ‘Golden Melody’, os maiores prémios musicais de Taiwan. “Vavayan” valeu até à cantora um convite para Glastonbury, no Verão passado, a primeira vez que Taiwan esteve representado nos palcos do famoso festival inglês. Uma extraordinária reviravolta na vida de Abao, que que passou mais de uma década a trabalhar como enfermeira depois da editora que lançou o primeiro álbum da cantora ter ido à falência.

“Vai ser muito interessante”, disse ao PONTO FINAL Vincent Cheang, fundador e gestor da Associação de Música ao Vivo (LMA, na sigla em inglês). “Há muita gente em Macau que gosta de ouvir reggae mas não tem oportunidade”, lamenta o também músico. O espectáculo, marcado para 14 de Abril às 21 horas, “vai ser bem diferente da maioria dos concertos que acontecem no LMA”, promete Vincent Cheang.

A música não fica por aí e começa logo na abertura oficial, que está marcada para as 18 horas de 13 de Abril na Casa Memorial do Dr. Sun Yat Sen. Ren Zhong e Du Wan-lin vão trazer à cidade a face contemporânea da música tradicional chinesa, com um concerto da flauta chinesa ‘xiao’ e de ‘yangqin’, um tipo de harpa.

Conversas sobre literatura

Mas o festival começa logo no dia 12, às 19 horas, com o escritor Zheng Egoyan a falar com a poetisa de Macau Un Sio San sobre “Imaginar o Mundo – Ficção, Poesia e Inteligência Artificial”. A conversa faz parte de uma série sobre a literatura de Taiwan que vai decorrer nas livrarias Pin-to Livros e Júbilo 31 Books. No dia 14, às 15 horas, Lei Chin Pang, professor da Universidade de Macau, vai falar com o autor de “A Boy Named Flora A”. O primeiro livro de Yang Fumin descreve a complicada relação que as novas gerações têm com Taiwan e foi já adaptado para uma série de televisão de sucesso. No dia seguinte, pelas 17 horas, o ilustrador Page Tsou e a jovem designer gráfica de Macau CK Cheang vão falar sobre como criar arte a pensar não apenas num público local.

Durante o festival a Casa Memorativa Sun Yat Sen vai receber a exposição “Porto do Amor”, que reúne aguarelas de Wang Chieh, dedicadas à cidade portuária de Keelung, no Norte da ilha. Na manhã de dia 14, o pintor de Taiwan vai ainda dar um workshop sobre pintura a aguarela. No dia seguinte, Wang fala sobre a relação entre arte e protecção do património cultural.

O organizador do festival, a Delegação Económica e Cultural de Taipé em Macau, convidou também a Associação dos Embaixadores do Património de Macau para nomear guias que possam explicar aos visitantes as características arquitectónicas e a história da Casa Memorial do Dr. Sun Yat Sen, o herói revolucionário chinês que viveu em Macau e é celebrado nos dois lados do Estreito. O programa só vai ser oficialmente revelado no final deste mês, disse ao PONTO FINAL um representante da Delegação.