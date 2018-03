DSE firma acordo de cooperação com plataformas ‘e-commerce’ para criar Pavilhão de Macau

A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) irá estabelecer um acordo de cooperação com plataformas ‘e-commerce’ na China continental para criar um Pavilhão de Macau. A medida tem como objectivo “ajudar as empresas locais a comercializar os produtos de Macau ou provenientes de países de língua oficial portuguesa”, refere um comunicado da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC).

A nota acrescenta ainda que uma delegação de Macau da CCILC visitou recentemente a DSE, tendo havido uma “troca de ideias sobre a plataforma de serviços de cooperação comercial entre a China e os países de língua oficial portuguesa, bem como sobre o empreendedorismo jovem”.

Tai Kin Ip, director da DSE, referiu na ocasião que espera que a Câmara possa encorajar os seus membros corporativos “a aproveitarem ao máximo as oportunidades da plataforma para exploração do mercado chinês”, frisando ainda que a promoção do empreendedorismo jovem “é também um dos grandes objectivos da DSE”.

O responsável acrescentou ainda que o organismo que dirige tem-se empenhado em “promover as trocas comerciais entre a China e Portugal”, planeando “impulsionar as vendas e distribuição de produtos portugueses para a China continental através do canal de ‘e-commerce’ entre fronteiras”.