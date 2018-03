Década e meia de Fórum Macau assinalada com seminário de reflexão do passado e futuro

O hotel Four Seasons Macau recebe durante o dia de amanhã um seminário sobre os 15 anos do estabelecimento do Fórum Macau. Estarão presentes antigos dirigentes e actuais embaixadores de países que compõem o organismo e que irão discutir sobre o que foi e será o Fórum Macau.

Catarina Vila Nova

Será com um seminário organizado amanhã que se vão assinalar os 15 anos do estabelecimento do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau). No evento estarão presentes antigos secretários-gerais adjuntos, antigos secretários-gerais e os embaixadores em Pequim de alguns dos países que compõem o Fórum Macau, segundo revelou ao PONTO FINAL, Rodrigo Brum. O secretário-geral adjunto do Fórum Macau avançou ainda que, na quinta-feira, terá lugar a 13ª reunião ordinária do organismo, encontro este que traz até ao território “quase todos” os chefes de missão diplomática na capital chinesa dos países que constituem o Fórum Macau. A este jornal, Rita Santos, coordenadora deste projecto desde a sua criação, defendeu um maior envolvimento dos jovens e uma simplificação dos procedimentos do fundo de mil milhões de dólares norte-americanos afecto ao Fórum Macau.

Vicente Manuel, Amante da Rosa e Marcelo Almeida, antecessores de Rodrigo Brum no Fórum Macau, foram os nomes de antigos representantes que vão estar presentes amanhã no seminário, avançados pelo secretário-geral adjunto. O evento surge “por ocasião do 15º aniversário” do organismo e tem por objectivo “fazer um balanço e perspectivar o futuro”. Na parte da manhã serão discutidas as origens e o desenvolvimento do Fórum Macau e o seu papel na contribuição para a construção da RAEM como plataforma. Durante a tarde estarão em cima da mesa as áreas e os modelos de cooperação promovidos pelo organismo e o desenvolvimento e reforma do mecanismo do mesmo. As conferências decorrem no hotel Four Seasons Macau, desde as 10 até às 17 horas.

Ao PONTO FINAL, Belarmino Barbosa, delegado de Angola do Fórum Macau, confirmou que não irão estar presentes os embaixadores nem do seu país, nem de Moçambique. “Não irá estar o de Angola porque ainda não foi substituído e o de Moçambique parece que já chegou mas ainda não entregou as cartas credenciais e também não estará presente. Os embaixadores dos nossos países que estiverem actualmente em Pequim vêm todos”, explicou. Sobre os oradores de amanhã, Barbosa avançou que “quase todos os secretários-gerais adjuntos antigos, quase todos os embaixadores antigos e alguns embaixadores actuais também vão falar”.

“DEVIA HAVER MAIS SIMPLIFICAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS [NO FUNDO]”

Rita Santos, coordenadora do Fórum Macau desde a sua implementação, em 2003, e até 2015, defende uma maior simplificação dos procedimentos do Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento. “Devia haver mais simplificação nos procedimentos porque muitas das pequenas empresas dos países de língua portuguesa praticamente não têm a sua estrutura muito bem organizada. O que eles precisam é do apoio financeiro para que possam desenvolver um projecto de agricultura, um pequeno projecto de indústria”, disse a também conselheira das Comunidades Portuguesas.

A antiga secretária-geral adjunta do Fórum Macau defende igualmente uma maior “promoção e divulgação” deste mecanismo de mil milhões de dólares norte-americanos, “de tal forma que os empresários não só de Macau como também do interior da China e dos países de língua portuguesa possam usufruir desse fundo”. “Criar-se um fundo e não haver implementação perde o significado que foi anunciado com tanta pomposidade e acabam por ser tão poucos projectos”, criticou.

O Fundo da Cooperação para o Desenvolvimento foi oficialmente criado em Junho de 2013 através de uma iniciativa do Banco de Desenvolvimento da China e do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização de Macau. Em quase cinco anos, apenas três projectos terão recebido financiamento. O primeiro foi um projecto agrícola em Moçambique, avaliado em 200 milhões de dólares e que recebeu do fundo 10 milhões. O segundo estava relacionado com o fornecimento de equipamentos para a distribuição de electricidade em Angola e o terceiro com energia solar no Brasil, avaliado em 200 milhões de dólares e financiado pelo fundo com 20 milhões.