Chui Sai On garante esclarecimentos sobre contrato do Jockey Club

Chui Sai On prometeu ontem esclarecer os pormenores do novo contrato de concessão do Jockey Club, que prevê um período para a recuperação da dívida da Companhia de Corridas de Cavalos por não pagamento da renda dos terrenos desde 2009. O anúncio foi feito depois de uma reunião com o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, avançou a Rádio Macau. As perdas do Jockey Club rondam os três mil milhões de patacas.

“Sobre o contrato, aquilo que ficou decidido é que eles vão ter um período para pagarem as dívidas que têm com o Governo. Esta questão tem a ver, penso eu, com as cláusulas no contrato. Não consigo responder com pormenor neste momento. Mas prometo que, juntamente com os colegas do gabinete do secretário para a Economia e Finanças, vamos esclarecer as dúvidas”, disse Chui Sai On à partida para Pequim, onde vai acompanhar o encerramento da Assembleia Popular Nacional deste ano.

Na mesma ocasião, o Chefe do Executivo foi questionado sobre se planeia um despacho a restringir a altura das construções para que não seja afectada a vista para a Ermida da Penha, cuja consulta pública para o esboço do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico termina hoje.

Chui Sai On indicou que “os trabalhos de protecção do património cultural procuram essencialmente corresponder às exigências do Comité do Património Mundial da UNESCO e dos respectivos peritos. (…) No entanto, como ainda decorre a fase de auscultação de opiniões, o líder do governo diz ser, por enquanto, difícil responder à pergunta sobre um eventual despacho sobre a altimetria dos edifícios”, refere um comunicado do Governo.

O Chefe do Executivo mencionou ainda que vai aproveitar a estadia na capital chinesa para se encontrar com o dirigente da província de Hebei e visitar o Instituto de Investigação de Segurança Pública da Universidade de Tsinghua e a estação de televisão CCTV.