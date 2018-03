“A Assembleia da República deveria acompanhar Macau e ser mais vocal quando há uma preocupação a exprimir”

Rui Tavares assume-se como um historiador por vocação, escritor empenhado na causa pública e activo defensor do projecto europeu enquanto garantia da protecção das mais altas normas de direitos humanos a nível internacional. Em entrevista ao PONTO FINAL, o escritor lamentou que Portugal esteja “desatento” ao receio que lhe foi manifestado pela comunidade portuguesa local, em relação a Macau, enquanto espaço de liberdade, poder vir a ter a sua autonomia reduzida.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

O historiador e político, Rui Tavares, decidiu dedicar-se este ano à vida académica, dividida entre Portugal, Itália e os Estados Unidos da América. Ao PONTO FINAL, revelou que tem entre mãos quatro projectos literários, dois de história, uma novela de “ficção especulativa” e um projecto de ensaio político sobre cosmopolitismo. O autor foi um dos convidados das sessões do Festival Literário de Macau – Rota das Letras que marcaram o último fim-de-semana.

– Que impressão está a ter de Macau?

É a primeira vez que estou cá, mas fui exposto a muitas histórias de Macau, enquanto estudante, sob uma perspectiva chinesa de Macau. Em 1995, 1996, houve um programa que levava professores chineses de história e geografia a Portugal, e eles eram acompanhados por licenciados em história portugueses. As minhas primeiras histórias de Macau vêm da comunidade chinesa e exerceram logo um grande fascínio, sempre tive muita curiosidade em vir. De certa forma é a primeira vez que estou aqui fisicamente, mas não sinto que mentalmente ou afectivamente seja a primeira vez, porque sempre tive esta relação de expectativa em relação a Macau. Curiosamente devo dizer que está a superar as minhas expectativas, a cidade é mais bonita do que aquilo que me tinham dito, as pessoas têm tendência a falar das coisas que as impressionam mais, os arranha-céus. É surpreendente encontrar bastante beleza natural, muita história arquitectónica. Embora a maior riqueza seja a cultural, histórica, que está presente nas populações e na mistura de populações que há aqui, que é uma coisa única. Estou, de certa forma, a cumprir essa expectativa que já tem 25 anos.

– Vê-se a reorientar o seu interesse para Macau?

Vejo. Sou como são muitos historiadores, muito curioso. Não tenho dificuldade em interessar-me por um sítio. Olhando para Macau certamente que também já me passou pela cabeça de que era capaz de começar a interessar-me mais. Acho que tenho a obrigação intelectual de conhecer mais, de me interessar mais, também sobre a China, sobre a sua história, a sua literatura. Desse ponto de vista, se esse é um dos objectivos do festival, aproximar intelectuais e escritores de Macau, da China, de Portugal, do Ocidente e do Oriente, comigo está completamente cumprido.

– Os seus interesses têm estado mais centrados na Europa. Qual é a sua relação com a China?

A aproximação à China, à China histórica, à civilização chinesa, para mim tem sido feita de forma gradual, tendo noção de que é um manancial tão grande a que uma pessoa se tem que dedicar para poder afirmar ter uma ideia da história da China. Tem sido uma aproximação muito gradual, mesmo em relação à história mais recente e à política chinesa. Quando estive no Parlamento Europeu fui membro da delegação das relações com a ASEAN (Associação dos Países do Sudeste Asiático). Então, empenhei-me bastante em conhecer essa região geográfica e em trabalhar até na vizinhança dessa área geográfica, no caso, com Timor-Leste, mas estudando a história de Singapura, da Indonésia. Aí, o que temos é um encontro com ramificações entre a história da Ásia do Sudeste e a história da China com as migrações e as comunidades chinesas nestes lugares. Essa é nitidamente uma das lacunas que eu quero resolver nos próximos tempos, começar agora uma aproximação à história chinesa, à China contemporânea.

– Como é que tenciona fazer essa aproximação à China contemporânea?

Acho que já não vou a tempo de me tornar um especialista na China, a intenção é mais global do que isso. É verdade que os meus interesses têm sido muito direccionados para a questão europeia. Mas, não é a questão europeia por nenhuma espécie de eurocentrismo. É a questão europeia como experiência de construir um quadro de relações tão democrático quanto possível para nações diferentes e eu entendo a experiência europeia como sendo um prelúdio à construção de um quadro mais global de relações internacionais, claro que, no caso da União Europeia, com uma integração democrática política muito maior, mas de qualquer forma como um exemplo de que é possível criar, de uma forma transnacional, uma união política e, acima de tudo, criar direitos de cidadania. Quando hoje há pessoas que dizem que o projecto europeu é impossível porque temos que voltar ao nacionalismo eu digo, pelo contrário, o que está a ser cada vez mais urgente é entender a cidadania de uma forma global. Ou mais ainda, se quisermos ir mais longe, só é possível entender a cidadania de forma global. Ou seja, a cidadania nacional é sempre uma cidadania amputada e face a desafios como o aquecimento global, as alterações climáticas, a fuga aos impostos à escala global, as migrações, a crise dos direitos humanos, é preciso procurar aliados em todos os lados do mundo, de pessoas que partilhem uma visão como cidadãos do mundo. Portanto, em face ao nacionalismo agressivo que estamos a ver, contrapor um cosmopolitismo que me parece que é aquele que vem da grande tradição ocidental, mas que vem da grande tradição filosófica de muitas tradições filosóficas do mundo. O meu interesse pela China actual tem a ver com o interesse pelas questões globais. Não se resolve a equação global sem entender o papel da China.

– Como é que vê as alterações recentes na Constituição da China, que permitem que o actual presidente se prolongue no poder.

– Como é que vejo as alterações recentes, é uma resposta que tenho que dar com cautela. Eu escrevi tinha chegado há umas horas a Macau, mas, assumindo que estava aqui há umas horas e escrevendo sobre o primeiro impacto. E uma parte do meu primeiro impacto foi seguir a televisão chinesa mais política, em língua inglesa, a CGTN. Ao contrário da Rússia, que tem uma atitude mais reactiva e mais ‘estatista’ em relação à Europa, a atitude da China em relação à esfera global, como um todo, é muito mais estratégica e, ao mesmo tempo, muito mais assumida do ponto de vista doutrinário. Ouvindo intelectuais como o professor Zheng Wei Wei, que é um politólogo, defender que as distinções entre democracia e autocracia estão ultrapassadas e que o que interessa é a distinção entre boa governança e má governança, esta é uma visão com a qual discordo estruturalmente. Mas, é interessante perceber que é uma visão assumida e explanada quase incessantemente naquele canal de televisão. Estando aqui, muitos portugueses de Macau vieram falar comigo durante o festival ou nas voltas que dei pela cidade, e o que a maior parte dos portugueses de Macau dizem é que estão preocupados com a mudança política na China, e acham que esta mudança, em vez de ser, como diria o professor Zheng Wei Wei, uma mudança que se justifica só pela boa governança, é uma mudança de paradigma que não está ainda totalmente definida, mas que eu vejo a maior parte das pessoas entenderem como uma mudança no sentido da centralização de poder, que pode não ser boa nem para a China, nem para Macau.

– Que consequências podem resultar para Macau a alteração constitucional na China?

Aqui, o nosso papel enquanto pessoas que vêm a Macau por poucos dias, que não têm a sua vida dependente das relações que se vão estabelecendo, acho que também temos que ser os emissários daquilo que os portugueses de Macau dizem em conversas. Acho que percebi que há uma preocupação, cautelosa, com o facto de o regime ter mudado, no sentido de uma sociedade mais controlada, mais vigiada, mais paternalista ainda, ou de um autoritarismo benevolente, mas mais autoritário do que antes, e disso poder significar que Macau, como um dos espaços de liberdade que há na esfera jurisdicional da China, poder ser um dos primeiros espaços, também, a experimentar uma redução na sua autonomia. Portugal está, como um todo, muito desatento em relação a isto, não é um assunto que se tenha noção ou que se fale no debate português. Acho que isso é lamentável, porque Portugal tem uma obrigação, até uma obrigação do ponto de vista do Direito Internacional, como uma das partes, um dos signatários da Declaração Conjunta, e uma das partes que é garante da situação das autonomias e das liberdades em Macau ainda por algumas décadas. Portugal tem uma obrigação de acompanhar, de ter bons ofícios, ainda que eles sejam discretos, em relação à China. E o parlamento [português] tem uma obrigação de ter um acompanhamento regular. Se a Câmara dos Comuns tem uma comissão que vai acompanhando a situação de Hong Kong e produzindo relatórios não se percebe por que é que a Assembleia da República não o faz. No Parlamento Europeu lembro-me que havia colegas britânicos que desempenhavam um papel quase de defesa dos interesses de Hong Kong. Nós no Parlamento Europeu fazíamos isso em relação a Timor. Infelizmente, em relação a Macau não existe e é uma lacuna que é importante suprir. Aquilo que pretendo fazer em Portugal, também, é alertar para isso, e alertar para que os vários actores políticos, de formas diferentes, mais diplomáticas ou mais políticas, estejam atentos à situação de Macau, para o caso de se vir a alterar nos próximos tempos.

– No Parlamento Europeu desenvolveu trabalho em torno da defesa dos direitos humanos, de que forma esse esforço teve impacto na China?

Fui autor de uma resolução quando o Ai Weiwei foi preso [em 2011], que permitiu que fosse libertado de forma bastante célere, mas também de várias outras resoluções sobre direitos humanos na China. Por exemplo, trabalhei também com activistas de uma associação que defende os advogados dos direitos humanos em Hong Kong. O Parlamento Europeu faz debates regulares na sua subcomissão de direitos humanos, são centenas de resoluções todos os mandatos acerca de todas as partes do mundo. Fiz parte durante o meu mandato desse grupo, eles têm um papel que é diferente de país a país. Em alguns países essas resoluções acabam por motivar um debate muito próximo com os executivos porque têm relações estreitas, comerciais, com a União Europeia, que estão dependentes de tratados que têm cláusulas de direitos humanos e, portanto, alguns governos, de uma forma mais construtiva do que outros, vão seguindo essas resoluções. No caso de governos que não sigam as resoluções, estas têm também um papel que não deve ser menosprezado, que é um papel de solidariedade com os próprios activistas dos direitos humanos. Se calhar há uma carta, uma resolução votada num parlamento algures no mundo que não teve efeito prático nenhum, mas que os consolou, que os deixou menos isolados, que os encorajou. Portanto, esse papel, por mínimo que seja, é um papel que alguém tem que fazer e o Parlamento Europeu fá-lo e ainda bem que o faz. Algumas vezes, não poucas vezes, quando a pressão internacional ajudou que as pessoas fossem libertadas, elas vão ao Parlamento Europeu para dizer “obrigado”, porque naquele momento de desespero houve encorajamento. Nesse contexto, também houve um acompanhamento dado à situação chinesa.

– O Parlamento Europeu faz pressão internacional, e Portugal?

É uma forma de divisão de tarefas, o Parlamento Europeu é uma instância política, não é uma instância diplomática, sabemos que os diplomatas da União Europeia ou dos Estados-membros ou os executivos, tanto na Comissão Europeia como nos governos nos Estados-membros, têm relações muito próximas que têm a ver com um leque muito alargado com países terceiros, como lhes chamamos, e muitas vezes não exprimem as suas preocupações. Por isso, os parlamentos têm que ter essas liberdades. Traduzindo para o caso português, sabemos que o governo está sempre muito atento aos interesses conjuntos luso-chineses em áreas que vão desde a energia, ao comércio internacional, ao investimento directo estrangeiro em Portugal, à possibilidade de expansão de empresas portuguesas na China, interesses comerciais e económicos. Isso muitas vezes condiciona o que os governos dizem ou não dizem. O que não pode condicionar é o que os parlamentos dizem ou não dizem. Infelizmente, em Portugal, o parlamento acaba por ser sempre uma mera extensão dos governos de turno. Isso não pode acontecer. A Assembleia da República em Portugal deveria ser uma instância muito mais livre, de debate e de marcação da agenda política. De facto, como a nível europeu, é o Parlamento Europeu em relação à Comissão Europeia. O Parlamento Europeu toma as suas decisões e vota as suas resoluções sobre preocupações com países terceiros independentemente de haver interesses económicos europeus que estão em jogo ou não. E quando os governos estrangeiros protestam a resposta que é dada é: “vocês têm que entender que há uma separação de poderes entre a Comissão e o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho não controlam o Parlamento Europeu, que tem que ter uma posição própria”. Em Portugal, a Assembleia da República deveria fazer o mesmo, ou seja, independentemente do ministro dos Negócios Estrangeiros, do Primeiro-Ministro, ou do Presidente da República ter ou não uma palavra de preocupação em relação a determinadas situações que têm a ver com Macau, porque em Macau há um interesse especificamente português, a Assembleia da República deveria acompanhar Macau, a par e passo, e ser mais vocal quando há uma preocupação a exprimir.

– Qual a razão para a Assembleia da República portuguesa não ser mais vocal?

Porque a nossa Assembleia da República tem muitas vezes uma ligação à retórica da soberania que é meramente simbólica. Quando olhamos para os aspectos que mais têm a ver com obrigações morais portuguesas é muito relapsa. Porque, de certa forma, a retórica, nos últimos anos, foi contaminada pelo nacionalismo, estamos sempre em afirmação de soberania (…). Em questões que têm tanto a ver com Portugal, em que Portugal tem obrigações suas, específicas, deveria haver uma acção mais determinada da Assembleia da República, e essa acção também deveria envolver a União Europeia. Portugal é Estado-membro de uma união que tem o maior mercado [único] do mundo, de 500 milhões de cidadãos, que não pode ser ignorado no mundo. Portanto, introduzir as preocupações portuguesas na agenda diplomática e política da União Europeia dá resultados. Isso, infelizmente, não é feito. Por um lado, porque a retórica ocupa tanto espaço que deixa pouco capacidade para a acção política real. Por outro lado, é, também, uma questão de imaginação, a nossa política em Portugal é extremamente preocupada com a agenda mediática quotidiana, portanto, pouco imaginativa.

– O Rui Tavares tem várias funções, é historiador, político, comentador, escritor… Qual destes papéis ressalta mais?

Eu, como vocação, sou e serei sempre historiador, é o meu referencial interno. Depois, os acontecimentos à minha volta já há algum tempo que me obrigam a tomar posição. Portanto, é uma coisa com a qual fui tendo uma relação renitente durante alguns anos e que, entretanto, deixou de o ser porque percebi que, embora não seja a minha vocação primeira, é uma obrigação e um interesse cívico que tenho. Sempre houve na história da política e na história da cultura este papel da pessoa que é escritor e historiador e que está empenhado na causa pública e que participa nela, se calhar com um grau de liberdade diferente do que os políticos de carreira.

– Continua a participar activamente no Livre?

O Livre é um partido político que tem a sua actividade, que vai desenvolvendo entre eleições, e nas próximas eleições, tanto europeias como nacionais como na Madeira, no próximo ano, temos a esperança que sejam as eleições que viabilizem o partido, é um partido que teve uma excelente estreia (…). O meu papel pessoal no partido não é de dirigente, sou um mero membro da assembleia do partido, não faço parte nem da direcção do partido, nem da direcção da assembleia. Neste momento estou a recuperar a vida académica que perdi quando estive numa actividade política mais intensa. Estou entre Portugal e Itália, sou investigador convidado no Instituto Universitário Europeu de Florença. Na segunda parte do ano serei professor convidado numa universidade nos Estados Unidos. Estou principalmente empenhado em 2018 em recuperar tempo na vida académica e não estou com uma actividade partidária tão intensa. O que faço é a actividade política de escrita de crónicas e de comentário político. (…) Saber se alguém vai ser ou não candidato pelo Livre depende da reflexão e da iniciativa pessoal. Terei que fazer essa reflexão e decidirei no início de 2019 se vou ser candidato nas eleições primárias do Livre, ou não. Depois, dependendo dos resultados das primárias, saberei se serei candidato, se me apresentarei às eleições ou não.

– Enquanto escritor, onde acaba o historiador e começa o ficcionista?

As duas coisas têm que estar separadas. O historiador partilha com os outros escritores ferramentas, usando a comparação com os carpinteiros, todos trabalham com a madeira, e dentro dos carpinteiros há profissões diferentes. É assim que vejo a relação do historiador com as outras profissões, somos todos aqueles que trabalhamos com a palavra, partilhamos ferramentas que são parecidas, a narrativa, a metáfora, a comparação, há um papel para a imaginação no trabalho do ficcionista e um papel para a imaginação no trabalho do historiador, simplesmente, esse papel é diferente. É um papel que depende de um contrato com o leitor que é diferente, o contrato do historiador com o leitor tem que ser um contrato de fidedignidade, de relação factual com o documento. Porque também escrevo ficção, e porque tenho uma actividade pública noutras áreas, em que apareço como um actor mais engajado, o que eu quero é, enquanto historiador, que qualquer leitor, seja de esquerda ou de direita, goste ou não daquilo que eu digo noutros planos de debate público, goste da minha cara ou não, que leia com a confiança de que está a ler um livro que não vai manipular nem o conhecimento histórico, nem o leitor, para fins que são de interesse político, ou que vai deixar a sua imaginação como ficcionista subverter as bases dessa relação de confiança com o leitor enquanto historiador. No fundo, ferramentas iguais sujeitas a obrigações éticas que têm diferenças fundamentais e das quais tento ser muito consciente.

– Escreve romances históricos?

Não, nunca escrevi um romance histórico. “O Pequeno Livro do Grande Terramoto” é um livro de história, há um capítulo sobre Lisboa, mas a abordagem é a de historiador. É um capitulo em que faço um exercício de imaginação com o leitor sobre se o terramoto não tivesse acontecido. Se fosse um romance histórico esse exercício teria pressupostos completamente diferentes. Mas, tenho uma peça de teatro, que se chama “O Arquitecto”, que é baseada em acontecimentos reais sobre a vida do arquitecto que fez as Torres Gémeas, destruídas no 11 de Setembro. Aí a liberdade é completamente diferente, porque posso pôr palavras na boca da personagem, que eu não sei se ela as pronunciou ou não. Se me considero autor de romances históricos, não. É um género que não sigo, mas não está excluído que venha a escrever. Mas, aí, a separação terá que ser ainda mais assumida, para um historiador é sempre complicado escrever romances históricos. Os meus projectos de ficção para os próximos tempos estão mais no domínio da ficção especulativa, um campo que está próximo do romance de ideias e que se passa num presente alternativo e num futuro próximo, mais do que num passado. Um projecto que tem a ver com uma visão literária da crise pela qual passámos nos últimos anos, entendida como um exercício de memória ou de falta de memória. Antes disso ainda tenho dois projectos historiográficos, um de história de Portugal e outro de história da Europa. Tenho também um projecto de ensaio político sobre cosmopolitismo.

– A sua escrita parte sempre da realidade?

O que acontece é que uma pessoa que escreve ficção de uma forma mais irregular demora mais a absorver os recursos técnicos do ficcionista e, como tal, a sua aproximação a uma ficção mais pura é mais demorada. Se escrevesse romances todo os anos provavelmente poderia aventurar-me mais. Ao escrever ficção de forma mais irregular, entrecortada por projectos na área historiográfica e política, acaba por me tornar mais cauteloso na minha aproximação à ficção. Nos projectos que gostaria de abraçar nos próximos tempos há um lado que ainda é de relação com a realidade, mas não exclui, e até gostaria de, mais à frente, lançar-me num tipo de ficção mais fundamentalmente imaginativa. Mas, tenho que ter a certeza que o faço com a qualidade requerida. Neste momento não tenho nenhuma ideia que me dê essa garantia, ao contrário das outras de ficção especulativa de que estava a falar.

– Qual é a abordagem da história da Europa que tem em mãos?

O projecto em curso, sobre o qual estou a investigar e a dar aulas, é um livro que se chama “O Mundo de Cândido – Optimismo trágico na Europa do Terramoto de Lisboa ao Tratado de Lisboa”. A maior parte dos estudos de integração europeia e de estudos da União Europeia falam só da segunda guerra mundial para a frente. O que eu tentarei explicar nesse livro é que as ideias de construção de uma democracia europeia são muito antigas, vêm pelo menos do século XVII e são partilhadas por alguns dos filósofos e intelectuais mais importantes do século XVIII, os tais que viveram na altura do terramoto de Lisboa e, portanto, muito influenciados por ele. É uma história cultural e política da Europa e da relação com a ideia de crise e de catástrofe. A história da Europa foi marcada por tragédias muito grandes, uma catástrofe natural como o terramoto de 1755 ocorrida no século XVIII empalidece perante aquilo que os seres-humanos fizeram a si próprios, os genocídios, as guerras na Europa. E sempre, face a essas tragédias, houve quem fosse impondo ideias visionárias de paz e democracia para a Europa. Este projecto tem a ver com a recuperação dessa ideia.

– A União Europeia, enquanto solução para a paz, continua válida?

Defendo mais do que isso, a União Europeia enquanto solução para os direitos humanos na Europa. A União Europeia tem defeitos, que são os defeitos das construções políticas humanas, mas os nossos países também têm defeitos e às vezes não gostamos, mas isso não quer dizer a gente perca a fé no nosso país. No caso da União Europeia é uma questão de vontade política e devemos manter a vontade política no projecto europeu.

– Falou do conceito de cidadania mundial, como é se realiza?

Muitos pensadores de várias tradições filosóficas dedicaram-se à ideia que se chama de cosmopolitismo, ou seja, de cidadania mundial. Eu creio que chegámos ao momento da história da humanidade em que temos várias ameaças que no fundo confrontam a humanidade no seu todo e que são tão sérias que não podemos continuar a fazer essa remissão [desse conceito] para um futuro longínquo. Temos que falar tendo a noção das dificuldades e do quão avançado pode ser um pensamento cosmopolita. Embora tenhamos que ser práticos na maneira como esse pensamento cosmopolítico se traduz. Se temos uma globalização que é, em grande medida, dominada pelas multinacionais e pelos fluxos económicos, se temos uma ordem internacional que é dominada pelos governos, portanto pelos Estados-nação, o que falta é acrescentar uma ordem cosmopolítica, na qual os cidadãos tenham direitos fundamentais, que progressivamente estejam menos dependentes da boa vontade de terceiros, sejam eles governos ou empresas. Estou a falar de direitos fundamentais, não são só direitos cívicos e políticos, mas também económicos e sociais.

– Como é que se envolvem sociedades que vivem sob regimes autoritários onde não há liberdade de expressão?

Faz-se de duas formas, primeiro salvando a União Europeia, porque a União Europeia pode ser um bom exemplo de como se pode fazer, e esse exemplo pode ser seguido por organizações semelhantes. Fiz parte da delegação da ASEAN, e claro que dentro da ASEAN há regimes autoritários. Mas, também há uma reflexão sobre a protecção dos direitos humanos, portanto à medida que a ASEAN vai avançando, um seu referencial muito directo é a União Europeia. Portanto, nós europeus temos a obrigação de fazer com que o referencial da União Europeia não seja um referencial de tomada de posição política, muitas vezes entendida como a política do megafone, ou politica de retórica. Temos que ser um excelente exemplo de protecção das mais altas normas de direitos humanos a nível internacional, porque isso serve de inspiração. Por outro lado, temos de expandir a esfera da solidariedade, dizer às pessoas que já se sentem cidadãs do mundo que uma obrigação que temos enquanto cidadãos do mundo é de solidariedade com os nossos concidadãos que vivem sob regimes autoritários. (…). Esta ideia não é nova, mas tem sido pouco explicitada. Está lá enterrada nos tratados filosóficos do Kant, de Voltaire, mas também na filosofia mais antiga, chinesa, indiana, está na Declaração Universal de Direitos Humanos. Temos que recuperar essa cultura e velar que essa cultura da parte da sociedade civil se contraponha a uma ideia de auto-suficiência dos Estados, nomeadamente dos Estados autoritários, que no fundo rejeitam os direitos humanos em favor de uma soberania que não é uma verdadeira soberania, porque não pode haver soberania quando os cidadãos não são soberanos. A soberania em que só os governos são soberanos é, como dizia um autor americano, uma hipocrisia organizada. Muitos governos, não só os autocráticos, mas os democráticos, participam nisso.