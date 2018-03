Vítor Pereira e Paulo Bento somam triunfos no campeonato

O Shanghai SIPG, orientado pelo treinador português Vítor Pereira, manteve ontem o percurso 100 por cento vitorioso no campeonato chinês de futebol, ao vencer fora o Guangzhou R&F por 5-2, com um ‘póquer’ de Wu Lei.

Em encontro da terceira jornada, a formação da casa chegou rapidamente a 2-0, com tentos de Eran Zahavi, aos quatro minutos, e Xiao Zi, aos 9, mas, antes da meia hora, os forasteiros já ganhavam, com um ‘hat-trick’ de Wu Lei (17, 27 e 29). Na segunda parte, o brasileiro Hulk aumentou a vantagem, aos 53 minutos, e, aos 73, Wu Lei apontou o seu quarto tento no encontro.

O Chongqing Lifan, orientado por Paulo Bento, também venceu na jornada e somou o segundo triunfo em três jornadas ao bater em casa o Jiangsu Suning, do italiano Fabio Capello, por 4-1.

O brasileiro Fernandinho Conceição (18 minutos), Liu Weidong (24 e 73) e Ding Jie (59) apontaram os tentos do conjunto comandado pelo ex-seleccionador luso. O golo dos forasteiros foi marcado, aos 32 minutos, pelo ‘canarinho’ Alex Teixeira.