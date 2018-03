Primeiro-ministro chinês reeleito

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, foi ontem reeleito Chefe do Governo até 2023, pela Assembleia Popular Nacional (APN), órgão máximo legislativo do país, enquanto Yang Xiaodu é o director da Comissão Nacional de Supervisão, uma espécie de “superministério”. Li Keqiang, de 62 anos, que chegou a Chefe do Executivo em 2013, obteve a maioria dos votos dos cerca de 3.000 legisladores que assistiram à sessão plenária, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

Nos seus primeiros cinco anos como primeiro-ministro, Li teve muito menos atenção mediática que o seu antecessor Wen Jiabao e o actual Presidente do país, Xi Jinping, que tem muito mais poder do que os seus antecessores e organizou uma máquina de propaganda mais poderosa ao seu redor, noticia a agência Efe. A APN aprovou ainda Yang Xiaodu como director da Comissão Nacional de Supervisão, um novo e poderoso órgão com estatuto superior ao dos ministérios e que tem como missão intensificar a luta contra a corrupção na China.

Yang, de 64 anos, era até agora ministro da Supervisão, área que, com a reestruturação governamental aprovada na passada semana na APN, passou a ter uma importância maior no Executivo chinês. Alguns observadores esperavam que a liderança da Comissão Nacional de Supervisão, “superministério” como é designado por alguns, que é considerado um dos cargos de maior poder na nova estrutura do regime, fosse assumida pelo actual chefe anti-corrupção do Partido Comunista, Zhao Leji. Contudo, a escolha recaiu em Yang Xiaodu que também teve um papel na luta anti-corrupção no partido como subdirector da Comissão de Inspeção e Disciplina.

A nova Comissão Nacional de Supervisão é entendida por observadores de política da China como um “quarto poder”, semelhante aos tradicionais legislativo, executivo e judicial. Na prática, a missão deste organismo é alargar a todo o Estado a campanha anti-corrupção que durante a presidência de Xi Jinping se concretizou no seio do partido comunista.

Na mesma sessão da APN, entre outras votações, foi aprovada a continuidade de Zhou Qiang como presidente do Supremo Tribunal Popular para os próximos cinco anos e a substituição do procurador-geral Cao Jianming (no lugar desde 2008) por Zhang Jun. No sábado, a Assembleia Popular Nacional já tinha votado por unanimidade a reeleição do Presidente Xi Jinping, para um segundo mandato (2018-2023).