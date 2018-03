Primavera Árabe: “aquilo que tiveram foi uma revolução política que acabou por ser bastante superficial”

Leslie T. Chang e Peter Hessler falaram ontem, no Rota das Letras, sobre a sua experiência de cobertura jornalística da Primavera Árabe. O casal de jornalistas e escritores viveu cinco anos no Cairo, no Egipto, de onde agradecem ter saído com vida.

Joana Figueira

“Foi um tipo de interlúdio entre a primeira onda da revolução e aquilo que ainda estava por vir”, explica Peter Hessler, escritor e jornalista, sobre o Egipto onde fez a cobertura noticiosa da Primavera Árabe ao lado de Leslie T. Chang, também escritora e jornalista. Foi em 2011 que se estabeleceram no Cairo com dois gémeos acabados de nascer, e por ali ficaram cinco anos, não só a acompanhar a revolução no país mas também a conduzir investigações sobre a realidade local. O casal participou ontem na sessão intitulada “A cobertura da Primavera Árabe”, inserida no VII Festival Literário de Macau – Rota das Letras.

“[Hosni] Mubarak demitiu-se em Fevereiro daquele ano [2011] e nós chegámos em Outubro. Aconteceram protestos dispersos, um pouco de violência, mas na maior parte do país não muito. Mas em Novembro/Dezembro, aconteceram as eleições parlamentares e, no ano seguinte, em 2012, foram as eleições presidenciais. Portanto, pouco depois de chegarmos, eles [egípcios] continuaram com actos de revolução no sentido de estabelecer o novo Governo”, contou Peter Hessler.

“Uma das coisas sobre fazer reportagem no Egipto é que ainda que as pessoas sejam muito acolhedoras e ao nível do dia-a-dia nos tornemos tranquilos em relação ao potencial perigo, existe sempre um sentido de perigo; por vezes verdadeiro perigo no que diz respeito à reportagem”, revelou Leslie Chang. Hessler concorda e estabelece a comparação com a China, onde viveram os dois durante cerca de dez anos. “É um lugar onde é mais difícil de fazer reportagem do que na China. Definitivamente e especialmente em termos de logística. As coisas são bastante caóticas [no Egipto]”.

Para Chang, com ascendência chinesa mas que cresceu em Nova Iorque, a realidade chinesa e egípcia na reportagem jornalística é amplamente distante. “Ainda que a China tenha uma polícia de Estado muito forte e seja uma ditadura política, sente-se, realmente, que ao andarmos por lá em reportagem temos a nossa segurança garantida. Se fizer algo errado, existe um processo funcional. No Egipto, sentimos durante a maior parte do tempo que ninguém nos presta atenção porque são demasiado desorganizados. Mas algo realmente mau pode acontecer se os encontrarmos num dia mau”, disse.

Hessler e Chang desenvolveram projectos diferentes no Egipto, mas as conclusões foram “bastante semelhantes”. Para o autor, “o que eles [países envolvidos na Primavera Árabe] precisavam era de uma revolução social; mas aquilo que tiveram foi uma revolução política que acabou por ser bastante superficial”. Leslie acrescenta: “É mais repressivo agora”.

Um dos capítulos do novo livro de Peter Hessler, intitulado “The Buried: An Archeology of the Egyptian Revolution”, fala sobre a experiência de aprender árabe depois de aprender chinês. O rascunho dos resultados da pesquisa que conduziu no Egipto sobre a pós-revolução já está concluído e a versão final deverá ser lançada no próximo ano.

A mudança do casal para o Egipto teve os seus desafios. “O Egipto era muito mais conservador socialmente, religiosamente e culturalmente do que esperava. Não estava preparada para aquilo quando cheguei”, disse Leslie. “A maior parte do meu tempo – assim que aprendi as bases da língua – era passado a pensar sobre querer escrever sobre mulheres. Mas como é que escrevo sobre mulheres aqui, como é entro, sequer, nas suas casas, nas suas vilas – sou tão estranha. Foi uma luta, para mim, e durante muito tempo, perceber como encontrar que tema investigar”, revelou a autora.

Leslie T. Chang tem também em mãos o resultado do trabalho que desenvolveu durante os últimos dois anos no Cairo. Reportou entre jovens-mulheres empregadas fabris – o que, assume, não foi uma projecção nem cumpriu o objectivo de prolongar o que teve início na China. Motivou-a o facto de a taxa de participação das mulheres na força de trabalho no Egipto ser substancialmente mais baixa do que na maior parte do mundo. “É uma forma de olhar para estas mulheres pioneiras e ver o que foi preciso para saírem das suas casas, a que sacrifícios se submeteram e o que mudou depois de começarem a trabalhar. O que é frustrante é que nada muda; e até pode piorar”, reflecte.