Prabda Yoon: Na Tailândia, “nós, os escritores, não somos totalmente livres”

O escritor nascido em Banguecoque conseguiu atrair, com a sua escrita criativa, a atenção de uma geração que cresceu com ele, tornando-se um autor de culto na Tailândia. Ao PONTO FINAL, o escritor descreve o seu país como um lugar de gente “obediente”, que pode tornar-se “duro e perigoso” para quem se insurge contra o sistema. Depois do Rota das Letras, Prabda Yoon vai estar em Junho no Festival Literário Internacional do Interior, em Portugal.

Cláudia Aranda

É com um misto de amargura e de esperança que o escritor Prabda Yoon fala do seu país, a Tailândia, onde nasceu em 1973. “Para muitos tailandeses, a Tailândia é um bom país, mas penso que não é um país tão bom quando começas a querer outras coisas”, disse o escritor em conversa com o PONTO FINAL, antes de deixar o território, onde participou no Festival Literário de Macau – Rota das Letras. “Diria que os tailandeses, em geral, são bastante obedientes e ajustam-se a formas de vida conservadoras. Mas, se acontece seres uma pessoa mais liberal e progressista, ou se queres ver a mudança a acontecer, então a Tailândia é um país muito duro para se viver, porque sentes-te enfraquecido por muitos factores à tua volta, as pessoas vão tentar mandar-te abaixo se tentares destacar-te ou se tentares fazer mudanças na sociedade. Há uma estranha mistura, em que os tailandeses querem ser muito sofisticados, estar ao nível dos padrões internacionais. Mas, ao mesmo tempo, quando há problemas, pode tornar-se numa sociedade muito bárbara, podes ser assassinado ou baleado em qualquer lado, muito facilmente, se houver pessoas poderosas contra ti”, prosseguiu o autor de mais de 30 livros e ensaios.

Prabda Yoon vive na Tailândia há 20 anos, depois de um interregno entre os 14 aos 26 anos, período em que esteve nos Estados Unidos da América. É, também, cineasta, artista plástico, tradutor e designer.

O absurdo e o satírico que atraiu a geração jovem

As histórias de Prabda Yoon estão desde 2017 disponíveis numa primeira antologia em inglês, ”The Sad Part Was”, que reúne uma série de contos satíricos. Esta primeira tradução surge quase duas décadas depois de Prabda ter atraído a atenção dos leitores tailandeses e de ter ganho o prémio dos Escritores do Sudeste Asiático, em 2002.

O autor conta que quando começou a compor histórias não sabia para quem estava a escrever. “Limitei-me a escrever, não conhecia os meus leitores, porque não estive na Tailândia durante bastante tempo, não sabia o que se passava em termos de literatura, limitei-me a escrever o que queria escrever. Acho que, de alguma forma, comuniquei bem com a geração mais jovem. Penso que os meus leitores de então cresceram comigo, mas tento, também, atrair leitores mais jovens. Penso que o meu trabalho é geralmente capaz de comunicar com as pessoas mais jovens”.

As doze histórias de “The Sad Part Was” “reflectem uma diversidade de temas e técnicas de escrita que foram novas na cena literária tailandesa quando saíram pela primeira vez”, descreve o “Asian Review of Books”. “Tendo a ser atraído por situações que têm um pouco de absurdo, fui bastante influenciado pela literatura modernista, portanto há uma certa experimentação no meu trabalho, experimentação formal de linguagem, na colocação de palavras e gosto de humor, portanto a maior parte das minhas histórias são bem-humoradas e divertidas”, explica Prabda Yoon.

Na Tailândia, diz, “sou muitas vezes criticado por ser um escritor que não é muito tailandês, porque não escrevo da forma tradicional e convencional tailandesa. Não sei sequer o que isso é. Escrevi sobre Nova Iorque, Japão, e sobre outras partes do mundo e sou, às vezes, visto como um ‘outsider’”. “Não sou um autor influente no ‘mainstream’, tenho um pequeno grupo de leitores que me seguem e que compram os meus livros, mas não sou assim tão influente que possa trazer alguma grande mudança. Sou um autor de culto, independente”, prossegue.

Assuntos ‘tabu’: Junta militar, monarquia e religião

Até que as coisas se alterem, os escritores na Tailândia “são livres até um certo ponto”, salienta o autor. “Há questões que são muito difíceis de abordar. Por exemplo, agora vivemos num governo militar, e não é fácil criticar os militares, às vezes eles deixam passar, outras vezes vão a tua casa para te prenderem e levarem-te para algum lugar desconhecido. Tive um amigo que foi baleado e morto, há uns cinco, seis anos. Nesse sentido, a Tailândia é um lugar perigoso para escritores. Mas, se escreveres sobre coisas normais, ninguém diz nada”, explica.

A “questão militar, a monarquia e a religião são três temas muito sensíveis para muita gente”, acrescenta. “Podes escrever sobre esses assuntos, mas tens que aligeirar um pouco, tens que escrever sem ser específico. Ou seja, se quisermos dizer que a Tailândia é opressiva para escritores, acho que seria demasiado dizer isso, mas, não somos totalmente livres”, sublinha.

Prabda Yoon tem esperança que as coisas se modifiquem na Tailândia, se as eleições naquele país acontecerem até Fevereiro ou Março de 2019, como a junta militar no poder desde o golpe de Estado de 2014 anunciou há umas semanas. “Há agora uma actividade saudável entre os jovens, há um partido novo gerido por pessoas mais novas do que eu. Acho que há um sentimento de frustração que agora se transforma numa espécie de esperança de que teremos algumas novas alternativas assim que as eleições vierem. Mas, muita gente tem dúvidas de que as eleições aconteçam. Mesmo que aconteçam, é também muito duvidoso que esta nova geração seja capaz de penetrar o sistema, que é muito forte”, acrescenta Prabda Yoon.

Fascínio por Macau e Fernando Pessoa

Fernando Pessoa é, entre os autores estrangeiros, um dos seus escritores preferidos, revela. Descobriu-o, ao passear os olhos pelas páginas do “Livro do Desassossego” que avistou na prateleira de uma livraria nos Estados Unidos. “Conheço, através dele, um bocadinho de Portugal”, diz. Prabda Yoon conta que ainda existem palavras no vocabulário tailandês de origem portuguesa, como “sabão”. Além disso, acrescenta, a história diz “que a comida portuguesa teve muito influência na Tailândia”.

Em relação a Macau, o autor declara-se “fascinado”. “Há aqui combinações muito interessantes, não sabia que a cultura portuguesa ainda tinha uma presença notável, estou bastante fascinado com isso, mesmo os casinos. Sinto que Macau tem potencial para ser uma cidade do século XXI, esta mistura entre velho e novo, alta tecnologia e uma forma de vida muito simples, acho muito fascinante”.

Prabda Yoon participa, em Junho, na primeira edição do Festival Literário Internacional do Interior, designado por FLII – Palavras de Fogo. Macau vai ser representado neste evento por Yao Feng. Sediado na Lousã, distrito de Coimbra, o evento literário vai realizar-se de forma itinerante por 12 municípios afectados pelos fogos florestais de 2017. A iniciativa pretende homenagear as vítimas dos incêndios.