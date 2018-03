“Os indianos estão a matar o Ganges e, por sua vez, o Ganges está a matar os indianos”

O autor de “River of Life, River of Death” defende que uma das soluções para resolver o problema da poluição do Ganges recai numa descentralização do sistema político indiano e numa atribuição de maiores poderes aos governos municipais. Victor Mallet esteve em Macau, como convidado da Rota das Letras, onde apresentou o seu segundo livro de não-ficção, resultado de quatro anos como correspondente em Nova Deli para o Financial Times.

Texto: Catarina Vila Nova

Fotografia: Eduardo Martins

A itinerância surgiu cedo na vida de Victor Mallet. Ao completar a primeira década de existência na capital londrina foi levado pelos pais até ao distante Sudão. Seria esta primeira longa viagem que ditaria uma vida em constante movimento, levado de continente em continente pela profissão que agarrou desde a década de 1980 como correspondente da Reuters. Na agência permaneceu durante cinco anos, até chegar ao jornal que seria a sua casa até aos dias de hoje. É em nome do Financial Times que chega pela primeira vez a Hong Kong, nos primeiros anos do novo milénio, cidade à qual regressa passados oito anos. Neste interregno, viaja primeiro a Madrid e depois a Nova Deli, primeiro como chefe de redacção, e depois como editor para o Sul da Ásia.

É na capital indiana que nasceu o seu segundo livro, “River of Life, River of Death: The Ganges and India’s Future”. Já em Macau, numa das sessões da Rota das Letras, confessa que o que começou como um artigo foi-se gradualmente transformando na obra de não-ficção que veio apresentar à cidade. A constante negociação com o seu editor da altura por mais espaço no jornal conduziu a uma conclusão: as páginas do Financial Times não seriam suficientes para conter a história que tinha para contar. Em entrevista ao PONTO FINAL, Victor Mallet explica porque não foi feito o suficiente pelo Ganges, o rio sagrado que conduz as vidas de um décimo da população mundial. Afinal, trata-se de um problema muito mais enraizado, cuja fonte se pode descobrir ao escavar nos meandros do sistema político da Índia.

O seu último livro – “River of Life, River of Death: The Ganges and India’s Future” – foi lançado já em Outubro do ano passado. Desde então, como é que tem sido recebido na Índia?

Victor Mallet: Penso que tem sido bastante popular na Índia. Não tenho nenhuns números mas esteve na lista dos ‘bestsellers’ de não-ficção durante algumas semanas. O importante é que as pessoas estão muito entusiasmadas com a questão do Ganges na Índia. Em parte, porque é um rio sagrado e quase todos os indianos, mesmo que não sejam hindus, conhecem o Ganges. É parte da sua cultura e os hindus têm água do Ganges nas suas casas que os peregrinos trouxeram desde a nascente do rio para cerimónias religiosas, e está integrado nas vidas dos indianos. O rio tem uma importância simbólica na cultura indiana, é mencionado no Ramayana e no Mahabharata, os épicos da literatura indiana. Espiritualmente, o Ganges está por toda a Índia. Existem templos e imagens da [deusa] Ganga em todo o tipo de sítios diferentes. É importante culturalmente, é importante espiritualmente e, claro, é importante fisicamente para as pessoas que ali vivem. De certa forma, a importância física é obviamente um problema porque um décimo da população mundial depende daquele rio porque a Índia, o Bangladesh e as planícies do Nepal são realmente as partes mais povoadas do mundo.

É em volta da interrogação “como pode um país venerar o seu rio e contribuir para a sua morte?” que estruturou e conduziu este livro. Conseguiu encontrar a resposta a esta pergunta?

Uma das coisas estranhas é que muitos indianos que realmente adoram o rio como uma deusa não percebem – e os próprios indianos dir-te-ão isso mesmo – a ligação entre o físico e o espiritual. Encontras pessoas que poluem o rio e que atiram lixo para o rio, tu reclamas e eles dizem: “Mas o rio é sagrado, nada do que eu faço no mundo físico tem alguma importância para este rio sagrado”. Existem homens santos na Índia que são também ambientalistas e que vão dizer que isto não faz sentido e isto não faz sentido porque a razão pela qual nós veneramos os rios, a razão pela qual os rios sempre foram espirituais, é porque eles oferecem vida, eles oferecem água, eles oferecem alimentos, eles oferecem fertilidade. O espírito de um rio é um espírito vivo, e se tu matares um rio ao poluí-lo ele não é mais capaz de oferecer vida. Ele morre e, por consequência, a sua água é venenosa para as pessoas que a bebem, já não serve de suporte à vida porque os peixes não conseguem sobreviver nas águas poluídas e, assim, conseguiste eficientemente matar as propriedades físicas que concedem a um rio o seu estatuto divino. Por isso, o mundo físico colide, sim, com o mundo espiritual.

Mas para eles essa ideia é algo inconcebível.

É muito difícil para as pessoas conceberem isto mas, eventualmente, conseguem fazê-lo. Eu penso que se um sábio hindu ou um guru te disser isto tu ficarás convencida se fores hindu. Claro que isto tem que ser explicado nestes termos mas, eventualmente, eles vêem a luz. Simplesmente está tão entranhado na sua cultura que este é um rio espiritualmente sagrado que as pessoas simplesmente esquecem que a espiritualidade deriva do estatuto físico do rio. O lado positivo é que, uma vez que é um rio físico que está a ser fisicamente deteriorado, pode ser fisicamente reparado se pararmos com a poluição. Isto é algo que é bom para toda a gente: é bom para a espiritualidade do rio, mas também é bom para as vidas e saúde das pessoas que vivem ao longo dele e que deixam de estar sujeitas a doenças.

Quem são as pessoas que acreditam que é impossível poluir o rio?

São pessoas com e sem estudos. Eu penso que sempre que conheces pessoas com uma crença religiosa é muito difícil contrapor ideias ou suportar ideias usando argumentos racionais porque geralmente é uma questão de fé. O problema é que podes explicar muita coisa a alguém que tem fé mas não quer dizer necessariamente que resulte. Eu suponho que a maneira das pessoas perceberem é através da demonstração, infelizmente. O que eu digo no livro é que os indianos estão a matar o Ganges e, por sua vez, o Ganges está a matar os indianos. Claro que isto não se aplica apenas ao Ganges. Qualquer água poluída está a matar pessoas porque transporta doenças.

A questão da poluição do Ganges torna-se mais do que apenas um problema ambiental.

Exactamente. Não se trata apenas de políticas ambientalistas ou de ambientalismo. Trata-se de cuidados de saúde básicos, de saneamento básico. Se melhorares o saneamento estás a salvar as vidas das crianças porque deixam de contrair doenças transmissíveis pela água que são a principal causa de morte na Índia. Se melhorares o saneamento prevines essas mortes e o grande resultado disso é que limpas o rio, o que é bom para os peixes e é bom para a agricultura. Uma das coisas mais aterradoras de viver em Deli é que os vegetais que nós comemos crescem nas planícies aluviais do rio Yamuna, que é um grande afluente do Ganges. A água deste rio está altamente poluída pelos esgotos de Deli, está poluída por bactérias mas também por metais pesados e resíduos tóxicos, e nós comemos esses vegetais e não sabemos o quão perigoso isto é. Nós sabemos que o solo está poluído, mas ainda ninguém pesquisou muito acerca da quantidade de poluição e toxinas que estão realmente nos vegetais. Não é só porque é feio ter um rio poluído, é muito mais perigoso do que isso. É perigoso ter um rio poluído porque mata pessoas.

Quando Narendra Modi assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2014 uma das missões que ele assumiu foi a de limpar o Ganges. Num artigo escreveu, inclusive, que este seria um dos trabalhos mais fáceis porque não era um problema politicamente controverso e iria potencialmente salvar centenas de vidas por dia. Passaram-se quase quatros anos e muito pouco foi feito entretanto. Porquê?

A dura realidade é que muitas pessoas que apoiavam o Modi pensavam que ele seria muito eficiente em gerir a Índia e ele não tem sido muito mais eficaz do que os que vieram antes dele. Ele não tem sido pior mas eu acho que também não tem sido muito melhor. No caso do Modi, ele teve muitas políticas que foram algo sensíveis e uma delas é a de melhorar o saneamento e a outra a de salvar o Ganges. O problema não está nas políticas mas sim na implementação dessas políticas, e elas não foram realmente implementadas. Eles não fizeram exactamente aquilo que se propuseram fazer. Não construíram estações de tratamento de resíduos, por exemplo, e o saneamento não melhorou realmente. Eles não fizeram o suficiente para limpar o rio. Fizeram algum trabalho cosmético mas não o suficiente para fazer a diferença. Não estou a dizer que não pode acontecer e espero realmente que aconteça, mas é verdade que, até ao momento, as provas de que eles não fizeram o suficiente são bastante concretas. Nos últimos dois anos deveriam ter sido gastos dois mil milhões de dólares norte-americanos, o que é bastante dinheiro para a Índia. Eles gastaram um quarto desse dinheiro, 260 milhões de dólares, mas o verdadeiro problema é que mesmo esse dinheiro não foi bem gasto e os resultados não estão à vista. Portanto, eles não melhoraram o saneamento e o dinheiro ou foi desperdiçado, ou foi roubado. Certamente que não foi gasto eficientemente de forma a fazer diferença para o Ganges.

Diria que foram depositadas maiores esperanças em Modi após o seu primeiro discurso como primeiro-ministro no Dia da Independência do que nos seus antecessores?

Sim, porque ele fez disso uma questão. Ele disse que realmente se importava e que tinha sido chamado pela própria deusa do rio para a salvar. Por isso eu pensei que ele realmente iria fazer algo, e eu penso que ele ainda pode realmente fazer alguma coisa. Mas, até agora, os resultados são bastante insignificantes e isso é uma vergonha. Mas a razão pela qual as pessoas pensavam que ele iria concretizar alguma coisa não foi tanto pelo que ele disse, mas por causa da reputação que ele tinha, especialmente entre os homens de negócios, de ser um administrador eficaz quando era ministro-chefe do estado de Gujarat. Este era um dos estados que tinha electricidade 24 horas por dia e um abastecimento de água razoável. As infra-estruturas de transportes e industriais eram boas e, por isso, ele era visto como alguém que conseguia implementar projectos e pôr as coisas em prática. Por isso, quando ele disse “eu vou fazer isto pelo Ganges”, as pessoas pensaram que se alguém o consegue fazer, é ele.

Pode este fracasso ser visto como uma forma de como a Índia é governada e apontado como um exemplo de problemas mais enraizados e estruturais?

Sim, absolutamente, porque ele não é a primeira pessoa a falhar nisto. Outros governos de outros partidos políticos tiveram exactamente o mesmo problema. Eles anunciaram planos e nada aconteceu. É um problema entranhado. Os governos indianos são notoriamente ineficazes e são notoriamente corruptos. Ele reduziu bastante a corrupção nas instâncias mais elevadas, mas não parece ter sido capaz de melhorar muito a eficiência da administração e isto é um problema. Na verdade, um problema é que a divisão de poderes no sistema político indiano é de tal forma que tens um governo central e tens governos estatais, mas para os assuntos que afectam os rios, para as questões que afectam o saneamento, tens que ter governos locais efectivos e a Índia não tem isso. É preciso uma cidade gigante como Varanasi no Ganges e é preciso um governo municipal que tenha poder e que seja financiado talvez pelos cidadãos, e que consiga pôr as coisas em prática, e isto está totalmente ausente do sistema indiano. Aquilo que tu tens é um governo central que atribui dinheiro a um governo estatal que tende a roubar o dinheiro ou a desperdiçar o dinheiro. Entretanto, os municípios têm muito pouco controlo naquilo que fazem e têm muito pouco dinheiro e não são capazes de fazer nada.

Estamos a olhar para um sistema demasiado centralizado…

É centralizado e ineficaz. Podes ter sistemas centralizados como a China que são centralizados e bastante eficazes. Na Índia, em parte porque é uma democracia mas não só por isso, é descentralizado ao nível dos estados e o Modi até deu algum poder financeiro aos estados. O problema é que os estados são bastante corruptos e muito ineficazes. Se tivesses um governo central poderoso, ou um governo local poderoso, isso poderia ajudar mas, neste momento, o governo central tem um enorme mandato político e o poder tende a basear-se nos estados. Os estados são bastante ineficazes e corruptos e os estados por onde corre o Ganges são particularmente maus em termos de corrupção e ineficiência.

Apesar de todo este panorama, permanece optimista?

Eu tento. As pessoas acusam-me de ser demasiado optimista, mas eu penso que devemos ser optimistas porque existem certas coisas onde vês acção a acontecer. Um bom exemplo é o crescimento da energia solar na Índia. Deli, em particular, tem um problema de poluição atmosférica bastante sério e, ainda assim, a Índia encontra-se agora no centro de um investimento massivo em energia solar, o que é óptimo porque existe imenso sol na Índia, esta electricidade é barata de produzir e vai melhorar massivamente a qualidade do ar. Tem imensos benefícios: é uma energia barata, é uma energia limpa, já não precisas de usar o carvão como combustível e a Índia tem feito bastante neste sentido. Claro que existem falhas no caminho, mas aquilo que demonstra é que é possível fazer coisas se houver um esforço. Na frente da energia eles realmente operaram mudanças que estão a ter já um impacto.

Não estamos a falar aqui do chamado “síndrome do casamento”?

Por outras palavras, um grande esforço para um evento. Neste caso da energia solar é realmente muito mais uma questão a longo prazo. Estas estações eléctricas vão estar cá por 25 ou 30 anos a produzir electricidade a preços que são já inferiores àqueles das estações alimentadas a carvão. Claro que são também necessárias outras formas de produção de energia porque estas estações não produzem electricidade durante a noite. Não estou a dizer que resolveu o problema de uma vez por todas, mas é uma grande mudança na estrutura de algo bastante básico à vida no mundo que é a energia eléctrica, e eles começaram a fazer essa mudança de uma forma muito dramática. A China já o fez de alguma forma, mas a Índia está 20 ou 30 anos atrasada. Isto não é nenhum segredo, mas consegues ver que há potencial para ajudar a economia indiana, para ajudar no problema da poluição da Índia. Tudo é possível.

Ao recordar o período em que esteve a fazer a pesquisa para o seu livro qual é a imagem que imediatamente surge na sua mente?

Penso que são duas ou três coisas. Uma é a nascente do rio, que é incrível. Eu era a única pessoa que lá estava quando fui até à nascente do Ganges, o que é bastante memorável para mim. Estás a 13 mil pés [quatro mil metros] de altitude, tens esta vista incrível das estrelas, dos belos Himalaias. Digo o mesmo da foz do rio. Eu adoro ir ao Sundarbans, que é o pântano na foz do Ganges. Estás 30 ou 40 graus mais quente do que no topo das montanhas. O rio é lamacento, move-se devagar, mas é muito bonito de uma maneira diferente. Tens este pântano, a vida selvagem, todos aqueles pássaros. É muito pacífico de uma maneira completamente diferente. É como uma paz tropical, enquanto que no topo das montanhas tens este cenário absoluto das montanhas. Sempre que te sentes melancólico com a vida no Ganges frequentemente deparas-te com golfinhos, que são algo raros, mas é possível vê-los em grandes cidades ao longo do Ganges. Sempre que os via eu pensava que este rio não está morto, este ainda é um rio vivo e ainda existe esperança.

Reparo que usa frequentemente a palavra “ainda” como em “ainda não está morto”.

Porque até agora os problemas não estão a ser resolvidos, mas eu espero que sejam resolvidos. Vou contar-te uma história que mencionei no livro. Quando o Modi conheceu o Presidente Obama, em 2014, ele foi até à Casa Branca e falaram sobre mudanças climáticas e também sobre rios, e o Obama disse ao Modi: “Eu sou de Chicago e o rio de Chicago costumava ser tão nojento, mas agora até podes apanhar peixes no rio e comê-los”. E o Modi disse: “Isso é que o que quero para a Ganges”.

E acreditou nele?

Sim, eu acredito completamente nele. Não penso que ele seja um mentiroso nesse sentido. Eu penso que para ele, como para qualquer outro líder indiano, é bastante difícil de actuar efectivamente e de implementar os planos que ele tem. A Índia é um sítio difícil de governar, disso não há dúvida.

Mas isso leva-nos novamente à questão das pessoas. Se as pessoas não se apercebem que existe um problema…

Eu penso que as pessoas se apercebem que existe um problema. Eu esperei ser bastante criticado por ser um estrangeiro a falar sobre ambiente na Índia mas, na verdade, descobri que os indianos são incrivelmente generosos e receptivos a qualquer informação. Um dos problemas é que existe uma falta de informação acerca do rio e, para minha surpresa, encontrei-me a explicar coisas ao indianos que eles não sabiam acerca do seu próprio rio, o que é algo entusiasmante. Se alguém vier de fora e disser que isto ou aquilo é interessante, e começar a escavar, existe muita informação interessante que começa a surgir. É um pouco como se quiseres saber o que se está a passar na Grã-Bretanha, provavelmente é melhor leres um autor americano, ou indiano, ou português, porque alguém de Inglaterra certamente não vai reparar em todas estas coisas interessantes.

Regressou a Hong Kong há já ano e meio após ter estado ausente durante uma década. Entretanto, eventos como a Revolução dos Guarda-chuvas e o movimento Occupy Central ocorreram e, consequentemente, começou a crescer o sentimento contra a China. Ao regressar a Hong Kong, que entraves veio encontrar na prática do jornalismo?

Eu penso que a imprensa se tornou menos livre e menos independente, o que é triste. Certamente que a imprensa em inglês está enfraquecida apesar de teres o crescimento de novas coisas, como o Hong Kong Free Press, que é bastante interessante e que, como um jornal independente, faz algum do trabalho que o South China Morning Post costumava fazer. Agora tornou-se um jornal algo deplorável porque está tão constrangido politicamente pelo seu proprietário do continente, Jack Ma, que simplesmente não se atreve ou lhe é dito para não escrever de forma independente acerca de eventos na China e em Hong Kong. De certa forma, eu critico-os mais não por o que eles dizem sobre a China, mas por o que eles dizem sobre Hong Kong. Há 10 anos aconteceram as Olimpíadas de Pequim e as pessoas gostavam do continente, não odiavam o Partido Comunista. Claro que eram pessoas de Hong Kong, não queriam ser controladas por Pequim, mas não existia um grande problema. Ninguém falava de independência ou separatismo, e agora, 10 anos depois, muitos jovens estão a falar sobre quererem separar-se da China. O que raio aconteceu? Penso que duas coisas aconteceram. Pequim foi muito estúpido e assumiu esta linha dura contra qualquer expressão de liberdade por parte de Hong Kong. Eles conseguiram esmagar isto mas as opiniões já estavam cá fora e, numa sociedade livre como Hong Kong, as pessoas falam. Mas as outras pessoas que eu culpo quase tanto são as elites política e empresarial de Hong Kong, que são praticamente a mesma coisa. Essas pessoas vivem no The Peak, têm bons carros e não percebem o quão difícil é ser uma pessoa relativamente pobre em Hong Kong, que tem que pagar uma quantidade exorbitante de renda. É uma sociedade muito desigual.

Esta divisão clara não existia quando saiu de Hong Kong?

Essa divisão de desigualdade estava lá, mas tornou-se mais extrema. Aquilo que não existia era o sentimento de que Hong Kong tinha que ser independente, e isso eu penso que é provavelmente culpa de Pequim.

Alguma vez aconteceu entrar em conflito com os governos locais ou de determinado país por eles considerarem que estava fora do seu lugar, ou que não se devia envolver nos assuntos internos?

Sim, claro. Em imensos sítios, é quase inevitável. Se és jornalista tens este problema a toda a hora. É muito difícil os jornalistas viajarem livremente mesmo em países que são democráticos, e na Ásia a situação está a deteriorar-se. Certamente no Este Asiático está a tornar-se pior, o que é triste, obviamente. É mais difícil trabalhar como jornalista no Camboja, na China, em muitos países, e é sempre pior para os correspondentes locais do que é para os correspondentes estrangeiros. A nossa vida é difícil, mas o que tende a acontecer a alguém como eu é ser expulso se escrever uma história sobre um país e o governo não gostar. Mas se eu for um local eles podem prender-me, e isso acontece a toda a hora. Um exemplo clássico de agora é que existem dois jornalistas da Reuters que são birmaneses e que estão presos no Myanmar essencialmente por fazerem o seu trabalho. Eles são acusados de espionagem por terem escrito sobre o um evento que aconteceu. Isto não é espionagem, é jornalismo. Claro que os correspondentes estrangeiros às vezes também são presos e, às vezes, são assassinados, mas são sempre os jornalistas locais que estão na linha de fogo.