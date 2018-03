Investigador lança angariação de fundos após ‘não’ do Governo

Após o Governo ter-se recusado a apoiar um inquérito sobre a biodiversidade local, o investigador que descobriu recentemente uma espécie de formiga que só existe em Macau lançou uma campanha de angariação de fundos, que atingiu o alvo: 3.800 dólares norte-americanos, em apenas um dia.

Vítor Quintã

“Em Macau precisamos de casinos, de jogo e de negócios, mas também precisamos de estudar Macau. Há muitas pessoas a estudar as coisas próprias de Macau mas não recebem qualquer apoio. Eu sou apenas uma delas”. A confissão é de Danny Leong Chi Man, o investigador que descobriu recentemente uma espécie de formiga que só existe na cidade, mas a quem o Governo continua a recusar dar financiamento. Para continuar a estudar a biodiversidade dos insectos da região, o estudante de mestrado em Entomologia na Universidade Nacional de Taiwan lançou uma campanha de angariação de fundos através da Internet, cujo enorme sucesso apanhou o residente da RAEM de surpresa.

A campanha foi lançada no passado dia 6 de Março na plataforma Experiment, dedicada precisamente a financiar pesquisa científica, e atingiu o alvo de 3.800 dólares norte-americanos (30.700 patacas) em apenas um dia. “O pessoal do ‘site’ diz que o foi o mais rápido de sempre, que nunca viram nada assim, foi de doidos”, diz Danny Leong ao PONTO FINAL. “Foi mesmo tocante porque 99 por cento são residentes de Macau. Quase chorei,” confessou o investigador.

Um dos apoiantes, Ivan Au, deixou uma mensagem a encorajar o especialista em insectos, apesar de admitir que “não há muitas pessoas que possam compreender”. Danny Leong entende que o enorme apoio que recebeu online “não quer dizer que eles adoram aquilo que eu faço, mas percebem que é pela nossa cidade”. Ontem à noite a campanha já tinha ultrapassado as 6.300 patacas. “Muitas pessoas de Macau enviaram mensagens a dar-me força, mesmo que o Governo não me ajude,” diz o jovem estudante.

Enorme biodiversidade

Danny Leong começou há quatro anos a estudar as formigas de Macau, com o apoio de Benoit Guénard, professor da Universidade de Hong Kong. No mês passado, o investigador revelou que, entre as 113 espécies de formigas existentes na cidade, a descoberta de uma nova espécie deste insecto que só existe cá, nomeadamente na colina da Ilha Verde, já é reconhecida internacionalmente, e foi baptizada de “leptanilla macauensis”.

Ainda assim, Danny Leong nunca recebeu qualquer financiamento do Governo. “Infelizmente, porque estou a estudar em Taiwan, eles não consideram que eu seja um investigador de Macau,” lamenta o estudante, que foi para o estrangeiro porque a RAEM não tem qualquer curso universitário de Biologia. Com o final do mestrado à vista este Verão, e ainda sem resposta quanto a várias candidaturas para um doutoramento, a campanha na Internet foi “a única opção” para continuar a investigação.

“Macau tem uma enorme biodiversidade no que toca a insectos, mas ninguém liga nenhuma a isso,” diz Danny Leong. A falta de estudos, explica o investigador, é parte da razão pela qual os residentes demonstram falta de sensibilidade quanto à protecção do ambiente. Algo que “é da responsabilidade do Governo. Porque é que eles não fazem isso?”, questiona o jovem. O biólogo compromete-se a usar parte do dinheiro angariado (400 dólares) para ir às escolas primárias e secundárias de Macau falar com os alunos sobre a surpreendente diversidade dos insectos locais.

Por apenas um dólar, qualquer apoiante pode ir acompanhado, quase ao vivo, a investigação de Danny Leong. O finalista acredita que o estudo pode ajudar não apenas Macau, mas também outras cidades densamente povoadas, a perceber qual o impacto da urbanização na perda de biodiversidade e o que pode ser feito para restaurar um equilíbrio entre o homem e a natureza.