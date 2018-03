Mercado de produtos lusófonos junta 20 empresas no Largo do Pagode

Entre 27 de Março e 1 de Abril irá ter lugar a iniciativa “Vamos Desfrutar”, evento que irá juntar “20 empresas de destaque de Macau e dos países lusófonos” no Largo do Pagode, na Rua Cinco de Outubro.

Segundo um comunicado do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), o certame irá apresentar Macau como um “centro de distribuição dos produtos alimentares dos países de língua portuguesa”, permitindo que mais residentes e turistas possam entrar em contacto com a cultura e os produtos típicos da RAEM e dos países de língua portuguesa.

No local, os visitantes poderão encontrar “um vasto conjunto de tipos de produtos exibidos”, incluindo biscoitos, compotas, sumos de fruta, gelatinas, bebidas à base de leite, produtos alimentares, vinho tinto, cerveja e artigos artesanais, entre outros.

Exibir-se-á uma linha de produtos “tão deslumbrante que é impossível de registar na totalidade”, acrescenta a nota do IPIM, que organiza o evento juntamente com a Macao Association for Promoting Community Economic Development.