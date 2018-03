Hotéis de pequena dimensão são uma possibilidade em Lai Chi Vun

A zona dos antigos estaleiros de Lai Chi Vun, em Coloane, pode vir a integrar hotéis de pequena dimensão. A hipótese foi assumida por Leong Wai Man durante um seminário sobre a revitalização e preservação dos estaleiros, avançou a TDM – Rádio Macau. A vice-presidente do Instituto Cultural (IC) excluiu a possibilidade de serem acolhidos grandes empreendimentos.

“Pode haver, não hotéis grandes, mas pequenas estalagens. Também se pode pensar em restaurantes, pequenas casas de chá. Temos que ter uma abordagem global”, afirmou Leong Wai Man, em declarações à mesma emissora.

O seminário, organizado pelo IC, a propósito da consulta pública sobre o “procedimento de classificação de bem imóvel: estaleiros de Lai Chi Vun” que termina na quinta-feira, contou com a presença de vários especialistas e académicos, incluindo Wang Weijin, especialista em revitalização de Hong Kong, o arquitecto local Ben Leong Chong In, o engenheiro Joe Eddie Wu e o historiador Cheang Kuok Keong, que foram convidados pelo organismo.

O deputado nomeado Eddie Wu foi um dos intervenientes no encontro, sugerindo, para além de museus e parque, uma zona de hotéis e até habitação, refere a TDM – Rádio Macau.

O encontro aconteceu no sábado, no Centro Cultural de Macau, com o intuito de abordagem “a uma série de temas relativos à zona dos estaleiros, incluindo a preservação e a reabilitação das estruturas existentes, a continuidade das tradições históricas, as orientações de planeamento futuro, e as técnicas de recuperação que estão a ser consideradas”, indica o IC em comunicado.

Estiveram também presentes alguns membros do Conselho do Património Cultural e do Conselho do Planeamento Urbanístico, representantes de grupos vocacionados para a salvaguarda do património cultural, associações profissionais da área de engenharia e arquitectura, e estudantes e professores de institutos superiores. J.F.