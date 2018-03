Clínicas evitam punição por “violações graves” no uso de vales de saúde

Os Serviços de Saúde não vão punir clínicas por “violações graves” no uso de vales de saúde, por não conseguir identificar os culpados. A decisão transmite a mensagem errada aos residentes mas um economista acredita que a introdução de “vales inteligentes” poderá ajudar a reduzir fraudes.

Vítor Quintã

As autoridades anunciaram na sexta-feira que vão mudar o Programa de Comparticipação nos Cuidados de Saúde para que sejam os médicos e não as clínicas a usufruir dos subsídios. Isto após os Serviços de Saúde de Macau (SSM) detectarem “violações graves” no uso dos vales de saúde, mas que não vão ser punidas porque não foi possível identificar os culpados. Porém, o economista Henry Lei Chun Kwok diz que a decisão transmite a mensagem errada aos residentes.

Durante uma reunião do Conselho para os Assuntos Médicos na sexta-feira, o presidente Lei Chin Ion recordou que em 2009, quando o programa foi lançado, apenas 17 por cento dos vales de saúde foram usados. No ano passado, acrescentou Lei, também director dos SSM, esta percentagem subiu para 55 por cento, o que representa um investimento de 100 milhões de patacas.

Nem tudo são rosas, no entanto. Em 2016 os SSM já tinham identificado 27 infracções na utilização de vales de saúde, incluindo casos referentes a residentes que já tinham falecido. Na altura Lei Chin Ion admitiu que alguns dos processos poderiam chegar ao Ministério Público. Entretanto, 29 unidades de saúde foram retiradas da lista de estabelecimentos onde é possível usar vales de saúde devido a infracções cometidas entre 2009 e 2015.

Na sexta-feira, o director dos SSM revelou que houve clínicas apanhadas a manipular o programa, nomeadamente com um número “irracional” de pacientes em comparação com o número de vales de saúde recebidos, processos clínicos com dados incompletos ou vales registados em datas anteriores à própria consulta. Lei Chin Ion admitiu mesmo que encontraram clínicas que já tinham sido encerradas por violação à utilização dos vales.

Contudo, Lei Chin Ion disse que “não foi possível” aplicar as sanções previstas na lei porque os SSM “não conseguiram verificar qual ou quais os profissionais de saúde” que violaram as regras. Uma fraca desculpa, considerou ao PONTO FINAL Henry Lei. “Não é esta a mensagem que queremos transmitir aos residentes,” sublinha o professor da Universidade de Macau.

Vales inteligentes

Pelo contrário, o economista defende que o Governo deveria reforçar as penas para as clínicas e lojas de medicina chinesa apanhadas a violar as regras do programa, incluindo a suspensão da licença “como resposta a casos muito graves”. Henry Lei lembra que já tinha havido casos de fraude em que lojas de medicina chinesa aceitavam vales de saúde na compra de “produtos de luxo que não eram realmente medicina”.

Em resposta às violações detectadas, os SSM vão deixar de aceitar pedidos de acesso ao programa apresentados por clínicas e passar a trabalhar apenas directamente com os médicos de forma individual. Lei Chin Ion diz que estão já a acertar com a Direcção dos Serviços de Finanças como simplificar os procedimentos para os profissionais da saúde. Henry Lei acrescenta que a mudança pode não ajudar porque “o governo não tem maneira de inspeccionar por completo todas as clínicas”.

O economista está mais optimista quanto ao plano, já anunciado em Dezembro passado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura Alexis Tam, de introduzir este ano “vales inteligentes” que pudessem ser utilizados através da simples apresentação do Bilhete de Identidade de Residente (BIR), tal como já aconteceu com o subsídio para a educação contínua. “Poderia ajudar, pois seria um sistema sem grande necessidade de mão-de-obra e que iria tornar as fraudes mais difíceis,” sublinha Henry Lei. O académico defende, aliás, que o potencial do BIR como um cartão único de acesso a subsídios governamentais deveria ser explorado mais a fundo, nomeadamente no “desenvolvimento de uma cidade inteligente,” um acordo-quadro assinado em Agosto passado com o “gigante” chinês Alibaba.

Apesar dos problemas até agora detectados e do baixo valor dos vales – “600 patacas honestamente não é nada” –, Henry Lei acredita que o programa tem “encorajado os residentes a fazer exames de despistagem”, ajudando assim a melhorar o nível de saúde da população através da medicina preventiva. Em 2014, um estudo da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau concluiu também que os vales de saúde previnem 123 mortes por ano, sobretudo através de uma redução em 24 por cento das mortes por doenças cardiovasculares.