China propõe agência para coordenar apoio financeiro e agenda diplomática

O Governo chinês propôs na passada semana a criação de uma agência encarregue de supervisionar a ajuda prestada por Pequim além-fronteiras, visando garantir que os donativos e apoio financeiro obedecem aos objectivos da sua agenda diplomática.

Designada Agência de Cooperação e Desenvolvimento Internacional, a nova entidade proposta na semana passada no legislativo chinês vai responder directamente ao Conselho de Estado, o órgão executivo máximo do país, e consolidar funções até agora dispersas entre os ministérios do Comércio e dos Negócios Estrangeiros. “O seu foco será no planeamento, para melhor servir a estratégia global do país e avançar com a iniciativa [Nova Rota da Seda]”, lê-se na proposta apresentada pelo Governo aos cerca de 3.000 deputados da Assembleia Nacional Popular.

A criação daquela agência surge numa altura de crescente sofisticação da diplomacia da China, materializada na “Nova Rota da Seda”, um gigantesco projecto de infraestruturas lançado em 2013 pelo Presidente chinês, Xi Jinping. Aquela iniciativa inclui uma malha ferroviária intercontinental, novos portos, aeroportos, centrais eléctricas e zonas de comércio livre, visando reactivar as antigas vias comerciais entre a China e a Europa através da Ásia Central, África e Sudeste Asiático.

A agência noticiosa oficial Xinhua afirma que o novo organismo será encarregue de “definir as orientações estratégicas, planos e políticas” e “supervisionar” a ajuda ao exterior. Citado pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post, Mao Shoulong, professor do departamento de Administração Pública na Universidade Renmin, em Pequim, considera que a nova agência reflete a crescente importância do apoio financeiro na estratégia global da China.

“Diplomacia e exército têm sido os dois pilares da sua estratégia internacional, mas a China depende cada vez mais dos laços económicos, incluindo ajuda financeira, para alcançar os seus objectivos”, afirma.

A China compete já com os Estados Unidos como maior doador do mundo, numa tendência que beneficia sobretudo África e Ásia, com Angola a figurar entre os três maiores receptores do apoio financeiro prestado por Pequim, logo atrás da Rússia e Paquistão, segundo a unidade de investigação sediada nos EUA ChinaAid.

Entre 2000 e 2014, o país africano recebeu 14,3 mil milhões de dólares (11,5 mil milhões de euros) em empréstimos e doações de Pequim, segundo a mesma fonte. Depois do fim da guerra civil em Angola, em 2002, a China tornou-se um dos principais actores da reconstrução do país, nomeadamente das suas estradas, caminho de ferro e outras infra-estruturas.

Em troca, o país asiático “obteve condições favoráveis para a exploração de minérios” no país africano, lê-se na pesquisa da China Aid. Aquela unidade de investigação estima que, no total, o país asiático doou 354,4 mil milhões de dólares (cerca de 286 mil milhões de euros) a 140 países, entre 2000 e 2014. Durante o mesmo período, a ajuda financeira prestada pelos EUA fixou-se em 394,6 mil milhões de dólares (cerca de 319 mil milhões de euros).