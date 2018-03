Cerca de 30 mil estudantes pediram apoio para material escolar

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) anunciou que cerca de 30 mil estudantes do ensino superior já pediram subsídio no valor de 3.000 patacas para aquisição de material escolar. A data para o registo do ano lectivo 2017/2018 termina no próximo dia 31.

De acordo com um comunicado do GAES, do total de 29.918 alunos, 14.272 estudam nas instituições do ensino superior de Macau, 14.775 nas instituições de ensino superior no exterior e 871 frequentam, no território, cursos ministrados por instituições do ensino superior do exterior em colaboração com entidades locais.

Das instituições frequentadas, para além das de Macau, 7.086 estão no Interior da China, 1.472 em Hong Kong, 4.370 em Taiwan, 286 em Portugal e 849, 506 e 537, no Reino Unido, nos Estados Unidos da América e na Austrália, respectivamente. Em relação a outros países ou regiões o número avançado é de 540 estudantes.

Relativamente ao grau académico, 422 estudantes frequentam cursos de doutoramento, 2.953 de mestrado, 23.048 de licenciatura e 1.987 de bacharelato, havendo ainda 1.508 estudantes que se encontram noutros cursos ou ainda estão a ser verificadas as suas informações por estarem incompletas.

O subsídio é pago numa única prestação através de transferência bancária ou título, a emitir pela Direcção dos Serviços de Finanças no prazo de 60 dias contados a partir do último dia do período de registo.