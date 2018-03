Arrancaram as candidaturas para o Sound & Image Challenge

A organização do festival Sound & Image Challenge anunciou na sexta-feira a abertura do período de apresentação de trabalhos para concurso, que decorre até 20 de Agosto. O objectivo é, como nas edições anteriores, motivar os produtores locais e internacionais de curtas-metragens e música a competir em Macau, sublinhou a organização. O Sound & Image Challenge International Festival divide-se em duas competições: a de curtas-metragens [‘Shorts’], nas categorias de ‘Ficção’, ‘Documentário’ e ‘Animação’, e a de vídeos musicais [‘Volume’].

Este ano, a organização só vai aceitar um filme por realizador, à excepção das produções locais, de acordo com o regulamento apresentado na tarde de sexta-feira, em conferência de imprensa. “A organização decidiu só aceitar um filme por realizador porque nos últimos anos recebeu milhares de trabalhos, o que dificultou a escolha dos finalistas”, disse o presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM), José Luís Sales Marques, instituição fundadora e organizadora do festival anual de curtas-metragens, juntamente com o Centro de Indústrias Criativas – Creative Macau.

Os trabalhos finalistas vão ser apresentados de 4 a 9 de Dezembro no Teatro Dom Pedro V, sendo conhecidos então os vencedores nas categorias de melhor filme, melhor ficção, melhor documentário, melhor animação, melhor entrada local, identidade cultural de Macau, melhor filme da audiência, e melhor vídeo musical. A estes prémios, a organização decidiu acrescentar este ano novas nomeações. “Estas novas categorias são mais técnicas e, por enquanto, não têm um prémio monetário”, explicou Sales Marques, ao apresentar os prémios de melhor realizador, melhor cinematografia, melhor edição, melhor música, melhor banda sonora, melhores efeitos visuais para a competição ‘Shorts’, e de melhor canção e melhores efeitos visuais para a competição ‘Volume’.

Para a competição de curtas, os trabalhos serão recebidos até 16 de Junho, sendo o prazo alargado até 20 de Agosto para os vídeos musicais. Na edição de 2017, o Sound & Image apresentou uma colaboração com o festival internacional de Curtas de Vila do Conde. A coordenadora do Creative Macau, Lúcia Lemos, afirmou estar ainda a ser analisada a próxima colaboração, devendo ser anunciada em Julho.