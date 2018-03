“Águias” ultrapassam Monte Carlo com dois golos ao cair do pano

O Benfica de Macau venceu ontem o Monte Carlo, por 2-0, numa partida praticamente de sentido único. Apesar do domínio encarnado, os dois golos só surgiram nos últimos cinco minutos por intermédio de Nguema e Nicholas Torrão.

Pedro André Santos

Os actuais campeões e líderes da Liga de Elite somaram mais uma vitória nesta jornada, desta vez frente ao Monte Carlo, mas os golos só surgiram ao cair do pano, já com o defesa central Nguema a jogar a avançado, tendo sido o próprio a conseguir balançar as redes adversárias à passagem do minuto 84. Nicholas Torrão, em cima do minuto 90, fechou as contas de uma partida praticamente de sentido único e na qual também se constatou algum cansaço nos jogadores do Benfica após o regresso da Coreia do Norte.

“A equipa no princípio teve oportunidades suficientes para fazer logo o primeiro e o segundo [golos], mas à medida que o tempo foi decorrendo a intensidade do jogo caiu bastante, e o adversário aproveitava todos os momentos para fazer antijogo e o árbitro compactuou com isso”, apontou Bernardo Tavares.

O treinador dos encarnados lamentou ter alguns jogadores condicionados, como o avançado Carlos Leonel, o que acabou por “de alguma forma condicionar a nossa manobra”. Durante o intervalo, Bernardo Tavares aproveitou para falar e “pôr alguma calma em alguns jogadores que estavam mais preocupados com uma ou outra falta de ‘fairplay’ do adversário do que propriamente com o nosso jogo”.

Os dois golos acabaram por surgir já na recta final do encontro, acabando por premiar uma equipa que procurou a vitória desde o primeiro minuto, aproveitando agora a pausa no campeonato para descansar. “Podíamos ter feito o terceiro e o quarto, mas o que conta são os três pontos. Noto que a equipa está cansada, está a precisar de uns dias porque estas viagens desgastam muito. Além do desgaste físico é o desgaste psicológico, porque é uma realidade completamente diferente estarmos a jogar para 32 mil pessoas e depois chegamos aqui”, acrescentou Bernardo Tavares.

O treinador do Benfica deixou ainda algumas críticas ao árbitro da partida, considerando que não beneficiou o espectáculo. “Há lances que o árbitro não marca falta e são lances de amarelo, e depois mostra um amarelo que eu não percebo, só se foi por palavras que eu não ouvi. Acaba por ser uma atitude um bocado incorrecta da parte do árbitro que eu acho que não é necessária para um jogo deste nível porque só uma equipa quis jogar”, referiu.

O próximo encontro oficial dos encarnados, já agendado, será nova deslocação à Coreia do Norte, para defrontar o 25 de Abril, no dia 11 de Abril. Até lá, porém, as “águias” deverão cumprir mais uma jornada na Liga de Elite, sendo que o calendário para o mês de Abril ainda não foi divulgado. “Esperemos que a nossa equipa possa jogar na sexta-feira porque depois vamos para a Coreia. Espero que não aconteça a mesma situação que aconteceu com a Associação de Futebol de Macau a marcar o nosso jogo para domingo quando tínhamos jogo na quarta-feira, podendo nós jogar na sexta-feira. Como não há mais nenhuma equipa nas competições asiáticas acho que seria falta de bom-senso da parte deles, mas cá estaremos”, concluiu o técnico encarnado.

Em relação às outras partidas, não houve surpresas nesta ronda da Liga de Elite. Sporting, Ka I e CPK mostraram estar de pontaria afinada, goleando Lai Chi, Hang Sai e Polícia, respectivamente, por 6-0, 7-1 e 7-0. O Ching Fung venceu a Alfândega, por 3-0, no encontro que abriu a jornada.

Casa de Portugal e Consulado empatam

No campeonato da segunda divisão, as duas equipas de matriz portuguesa não foram além de um empate, sem golos, numa partida bem disputada e com oportunidades para os dois lados. Com este resultado as duas formações mantêm os mesmos 7 pontos na tabela classificativa após cinco jornadas disputadas. Na próxima ronda, o Consulado defronta os Sub-23, enquanto que a Casa de Portugal mede forças com o Hong Ngai.