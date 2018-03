Taxas de parto três vezes mais caras para trabalhadoras domésticas

As empregadas domésticas vão passar a pagar três vezes mais pelos partos enquanto que para as restantes trabalhadoras não-residentes o aumento de nove vezes mantém-se. A decisão foi anunciada ontem por Alexis Tam durante os encontros que manteve com duas representantes de associações de trabalhadores migrantes. O governante revelou também estar a considerar criar um mecanismo de apoio às grávidas detentoras de ‘blue card’ que se encontrem em situações economicamente mais fragilizadas.

Catarina Vila Nova

Alexis Tam decidiu manter a proposta apresentada pelos Serviços de Saúde de aumentar em nove vezes as taxas de parto para trabalhadoras não-residentes e mulheres do exterior com uma excepção: para as empregadas domésticas o aumento é de três vezes. A decisão foi anunciada pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura nas reuniões que ontem teve com duas representantes das comunidades indonésia e filipina. Em declarações aos jornalistas, após o encontro, Yosa Wariyanti, da Indonesian Migrants Workers Union, e Benedicta Palcon, da Greens Philippines Migrant Workers Union, disseram concordar com este aumento de três vezes, ainda que Palcon admita que possa ser difícil de suportar. Contactada pelo PONTO FINAL, Violeta Duran, presidente da Associação do Santo Ninõ de Cebu, criticou ambos os aumentos, por serem demasiado elevados.

Após a entrada em vigor dos aumentos, que deverão acontecer “muito em breve”, segundo disse Palcon, uma empregada doméstica passará a pagar 2.925 patacas no caso de um parto natural e 5850 patacas por uma cesariana. Para as restantes trabalhadoras não-residentes, os valores propostos pelos Serviços de Saúde mantêm-se: 8.775 patacas por um parto normal e 17.550 patacas por uma cesariana. Para as turistas o aumento será igualmente de nove vezes, passando uma mulher do exterior a pagar 17.550 por um parto natural e 35.100 por uma cesariana. Actualmente, as taxas cobradas no hospital público são de 975 patacas e 1.950, respectivamente, por um parto natural e uma cesariana, para as parturientes não-residentes, enquanto que as turistas têm de pagar 1.950 por um parto normal e 3.900 por uma cesariana.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura reiterou a justificação previamente apresentada para estes incrementos com o facto de as taxas se terem mantido inalteradas ao longo de 20 anos, segundo explicaram Palcon e Wariyanti. “Eu penso que é uma boa decisão porque ele [Alexis Tam] disse que há quase 20 anos que mantêm o mesmo preço. Nós sabemos que a economia está a mudar e tudo está caro”, disse Benedicta Palcon, admitindo que as empregadas que auferem os salários mais baixos poderão não suportar este aumento. “Continua a ser um fardo”, assumiu.

Segundo revelou a mesma responsável, Alexis Tam anunciou também que está a considerar a possibilidade de criar um mecanismo dirigido para as parturientes não-residentes que poderão recorrer ao Instituto de Acção Social para obter ajuda financeira. “Eles estão a criar um novo mecanismo no caso da empregada doméstica ser muito pobre e não conseguir pagar [as taxas]. Espero que isto seja uma boa alternativa”, explicou.

Yosa Wariyanti disse que as alterações à proposta são “um bocadinho justas” porque “o aumento não é tão elevado como o anterior”. “Talvez sejam boas notícias porque o Governo está a olhar para as nossas condições, para quanto recebemos e gastamos e, por isso, não aumentou tanto para nós [empregadas domésticas]”, considerou a responsável. “Normalmente, nós, empregadas domésticas temos um salário de quatro mil patacas. Eu contei [ao secretário] as nossas condições e pedi para não aumentar demasiado as taxas de parto. Também lhe pedi para incluir o seguro de saúde nos contratos das empregadas domésticas”, contou Wariyanti.

Ao PONTO FINAL, Violeta Duran assumiu que o valor continua a ser “demasiado” elevado. “E as trabalhadoras não-residentes que trabalham num hotel? Elas não recebem mais do que seis mil patacas”, criticou. “Para as empregadas domésticas pagar três mil patacas também é muito caro. Três mil seria suficiente se eles aumentassem o salário para as cinco mil. Três mil é só para o parto, mas depois existem outras despesas e outras necessidades para a mãe e para o bebé”, frisou.