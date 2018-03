O universo de Hieronymus Bosch sai da tela e toma o circo contemporâneo

São 25 personagens que vagueiam em diferentes pinturas, mundos e emoções. Dão vida ao “grande caos” de Hieronymus Bosch, levando o circo contemporâneo pelo mundo para homenagear o pintor holandês que faleceu há cinco séculos. O espectáculo “Sonhos de Bosch”, co-produzido pela companhia The 7 Fingers e pelo teatro Republique, sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau no próximo Domingo, pelas 20 horas.

Joana Figueira

É numa moldura de projecções que retratam o universo surreal de Hieronymus Bosch que “Sonhos de Bosch” convida o público a entrar. Um desfile visual e físico, que invoca a arte moderna nas suas mais diversas formas e a mescla com o universo fantástico do pintor holandês e o movimento surrealista que o próprio inspirou há cinco séculos, concretiza-se com a performance de artistas circenses. Dão corpo e põem em movimento as figuras estáticas representadas nas pinturas que remontam ao final da Era medieval e início do Renascimento, mas que denunciavam a visão progressista de Bosch.

“Para mim, Bosch é muito interessante no sentido em que retrata algo que não era comum no mundo daquela altura. Olhava para o Homem e mostrava as suas versões do paraíso ou do inferno, mas de uma forma completamente diferente da de outros artistas daquela época. Considero-o um artista muito progressivo nesses termos”, declarou Mathias Reymond, artista de circo contemporâneo, num encontro com os jornalistas.

Bosch, que viveu entre 1450 e 1516 e adoptou o nome da sua cidade natal, Den Bosch, no Sul dos Países Baixos, pintava imagens que podem ser consideradas por muitos obscenas, representações do diabo e homens devoradores de pássaros. O artista dava forma aos impulsos humanos perversos, mas entre as suas alegorias da tentação e do pecado também retratava cenas de sensualidade e beleza.

“Bosch ainda tem impacto no mundo de hoje. Questões gerais como o Bem e o Mal são uma luta que todo o ser humano enfrenta até à eternidade; até ao momento em que não tivermos emoções existirá o Bem e o Mal”, disse Mathias, um dos primeiros graduados da Academy of Modern Circus de Copenhaga, na Dinamarca, e um dos artistas que integra a produção desde o seu início.

“Penso que o circo é um bom meio para apresentar este artista porque no circo também temos a personificação obscura dos nossos corpos; acho que se relaciona bastante com as suas pinturas. Esta é uma oportunidade perfeita para prestar tributo ao trabalho de Bosch”, disse Sunniva Byvard, artista circense multidisciplinar, também da Dinamarca.

A acrobata explica que são apresentadas diferentes épocas ao longo do espectáculo. Mostram-se a influência das suas obras, as interpretações das pinturas, como ele viveu; e como se manteve presente no passar do tempo em vídeo, em performances ao vivo ou na música.

“Será que Salvador Dalí e Jim Morrison teriam sido os mesmos sem Hieronymus Bosch? Dificilmente. O pintor medieval holandês foi uma grande inspiração para ambos – bem como para inúmeros artistas modernos”, lê-se na nota dos encenadores. Bosch é considerado o percursor dos surrealistas e do rock psicadélico, o que dá espaço às figuras do pintor Dalí e de Morrison, vocalista da banda The Doors, que se assumia fascinado pelo pintor, para entrar na narrativa.

O processo de preparação para os artistas descomplica-se quando os elementos que os rodeiam em palco os conduzem naturalmente para o universo de Bosch. “Ajuda bastante termos vídeo, máscaras, pinturas corporais, a música que nos envolve, que têm muitas referências do trabalho do pintor. É uma conexão muito natural”, explica Sunniva.

O espectáculo é uma experiência de emoções e efeitos especiais co-produzido por duas das companhias que mais se destacam no panorama internacional. The 7 Fingers, do Canadá, é uma companhia acrobática fundada em 2002 por antigos artistas do Cirque du Soleil, que traz um elenco de performers que vai interagir com as imagens tridimensionais criadas pelo artista de vídeo Ange Potier; o teatro Republique co-encena “Sonho de Bosch” e desde 2009 desafia os limites do teatro convencional.

A ideia e conceito por detrás do espectáculo surgiram a Samuel Tétrault já em 2013, explicou Sunniva, quando a Jheronimus Bosch 500 Foundation e o colectivo The 7 Fingers se cruzaram, juntando-se a estes o teatro dinamarquês Republique – responsável pela dramatização da produção – e o artista de vídeo franco-argentino Ange Potier.

“Conheci o Potier tinha ele criado uma pequena animação inspirada no célebre quadro de Bosch ‘O Jardim das Delícias Terrenas’. (…) Quando dois anos mais tarde a Jheronymus Bosch 500 me pediu que produzisse um espectáculo para assinalar os 500 anos da morte de Bosch, não hesitei”, disse Tétrault à revista CCM+.

O director artístico, um dos fundadores da The 7 Fingers, louva tanto a técnica com as temáticas abordadas pelo artista holandês. “Bosch é generoso, as suas pinturas oferecem-nos tanto para ver e reflectir. E, para além disso, era um pintor muito evoluído, também em termos de técnica. Ele absorvia o seu próprio tempo, transferindo para a tela o que via em espantosos pormenores. Ocorrências naturalistas do quotidiano desenrolavam-se ao lado de mundos fantásticos plenos de fogo, explosões, criaturas imaginárias e efeitos especiais. Se Bosch fosse vivo no nosso tempo, a sua capacidade de dar vida às imagens faria dele um incrível cineasta. Muitos consideram as suas pinturas paradoxais, pontuadas por uma acutilante linha de separação entre o bem e o mal. Mas, na realidade, Bosch fazia questão de representar nuances. Afinal, nós, os seres humanos, somos civilizados e dados à luxúria, enfáticos e bestiais”, contou também à revista CCM+.

O espectáculo presta uma homenagem ao pintor holandês e ao movimento surrealista que impulsionou. Sunniva fala da enfatização do estranho e do bizarro. “Os tributos servem para sustentar aquilo que já está feito”, afirmou.